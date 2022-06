AÇÚCAR/CEPEA: Com usinas mais flexíveis, preços recuam

Cepea, 14/06/2022 – Os preços do açúcar cristal recuaram nos últimos dias no mercado spot do estado de São Paulo.

Após iniciarem a semana passada na casa dos R$ 129,00/saca de 50 kg, operam na casa dos R$ 127,00/saca de 50 kg, patamar que não era observado desde meados de agosto/21, em termos nominais.

Segundo pesquisadores do Cepea, a queda dos preços esteve atrelada à flexibilidade de algumas usinas, que baixaram os valores de suas ofertas, em especial para o cristal Icumsa 180, açúcar com maior volume disponível para as negociações no spot.

A oferta do açúcar cristal Icumsa 150, por sua vez, esteve mais restrita, e os preços, firmes. Pelo lado das compras, inflação e juros elevados têm desestimulado as indústrias, uma vez que as aquisições no varejo se retraem e o custo de carregar estoques aumenta. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)