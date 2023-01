AÇÚCAR/CEPEA: Com vendas enfraquecidas, preços recuam

Cepea, 10/01/2023 – O mercado spot do açúcar cristal branco iniciou a primeira semana de 2023 com ritmo calmo de negociações e preços em queda. De 2 a 6 de janeiro, a média do Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, foi de R$ 135,69/saca de 50 kg, baixa de 1,43% em relação à da semana anterior (de R$ 137,67/sc). Mesmo que a oferta disponível do tipo de melhor qualidade (Icumsa até 180) esteja restrita neste período da entressafra 2022/23, os preços da saca do cristal não se sustentaram devido à baixa demanda, uma vez que alguns compradores costumam estar de recesso no início do ano. Por esta razão, a liquidez captada pelos pesquisadores do Cepea nos últimos dias foi baixa. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

