AÇÚCAR/CEPEA: Cotações têm ligeiras variações

Cepea, 30/05/2023 – As médias de preços do açúcar cristal branco oscilaram pouco na semana passada no mercado spot paulista, variando nas casas de R$ 148,00 a R$ 149,00 por saca de 50 kg, segundo dados do Cepea. Quanto à liquidez, esteve baixa nos últimos dias. A oferta dos lotes do Icumsa até 180 está restrita para as vendas domésticas, uma vez que, para as usinas, as exportações estão mais atrativas. Além disso, a demanda na pronta-entrega não tem dado sinais de aquecimento – alguns compradores que normalmente negociavam no spot optaram por garantir o recebimento do açúcar por meio de contratos. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

