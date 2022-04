AÇÚCAR/CEPEA: Preço médio tem leve queda

Cepea, 19/04/2022 – Os preços dos etanóis hidratado e anidro registraram forte alta no mercado paulista na semana passada, segundo dados do Cepea. Entre 11 e 14 de abril, o Indicador CEPEA/ESALQ semanal do hidratado fechou a R$ 3,8366/litro, elevação de 8,07% frente ao período anterior. No caso do anidro, a alta foi de 2,68%, com o Indicador CEPEA/ESALQ fechando em R$ 4,0838/litro. De acordo com pesquisadores do Cepea, a oferta dos etanóis esteve baixa na semana passada. Além do número ainda pequeno de usinas em atividade da safra 2022/23, as chuvas também limitaram a entrada no campo para retirada da cana-de-açúcar e, consequentemente, o andamento da produção. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)