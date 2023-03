AÇÚCAR/CEPEA: Preços do cristal oscilam no spot paulista

Cepea, 21/03/2023 – Triticultores brasileiros estão focados na colheita e negociação da safra verão e na preparação para o cultivo da temporada de inverno. Do lado da demanda, colaboradores do Cepea indicam que segue fraca, sendo que apenas compradores do Paraná que vêm buscando adquirir novos lotes do cereal, sobretudo no Rio Grande do Sul. Diante disso, a liquidez está baixa, e os preços do cereal, enfraquecidos. Já no mercado internacional, o valor do trigo subiu com certa força ao longo da semana passada, influenciado por incertezas relacionadas às exportações de grãos por meio do Mar Negro – de fato, no sábado, 18, a Rússia e a Ucrânia renovaram o acordo de exportações, mas o prazo não foi divulgado. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

