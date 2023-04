AÇÚCAR/CEPEA: Safra 2023/24 se inicia com alta nos preços do cristal

Cepea, 11/04/2023 – Os preços médios do açúcar cristal branco subiram no mercado spot do estado de São Paulo de 3 a 6 de abril, primeira semana oficial da safra 2023/24.

Neste período, a média do Indicador CEPEA/ESALQ foi de R$ 137,09/saca de 50 kg, alta de 3,18% em relação à da semana anterior.

De acordo com pesquisadores do Cepea, o aumento esteve atrelado à baixa oferta do cristal para pronta-entrega, uma vez que a produção deste produto ainda tem sido lenta nas usinas paulistas. Vale lembrar que os primeiros lotes de cana moídos geralmente são direcionados à produção de etanol e do açúcar VHP.

Além disso, os preços do demerara na Bolsa de Nova York (ICE Futures) subiram com força no correr da última semana, reforçando o movimento de avanço no mercado paulista. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado