Adequação de normas garante qualidade aos produtos brasileiros

Figuras como Oscar Niemeyer e Clarice Lispector são lembradas na lista de datas e fatos históricos do Hoje é Dia da semana. Nesta segunda-feira (5), serão dez anos da morte do icônico arquiteto brasileiro, que faleceu aos 104 anos. Já Clarice partiu em uma dia 9 de dezembro, mas do ano de 1977 – há exatos 45 anos.

Abrindo a semana, logo neste domingo (4), é celebrado o Dia Mundial da Propaganda. Seja em anúncios de jornal, no intervalo comercial das rádios e da televisão e, recentemente, nas páginas da internet, a publicidade está em todas as mídias e é uma das principais fontes de financiamento dos meios de comunicação. O programa Mídia em Foco, veiculado pela TV Brasil em 2017, dedicou um episódio à discussão sobre os rumos da publicidade e sua evolução para o futuro. Assista:

Na segunda (5), o multi-instrumentista e compositor Egberto Gismonti completa 75 anos. Com mais de 70 discos gravados ao longo da carreira e obras executadas em mais de 50 países, Gismonti já produziu para o teatro, cinema e balé. A Rádio MEC anuncia uma edição especial temática do Jazz Livre! na data do aniversário do artista, a partir das 21h. O programa relembra a trajetória do artista, um dos principais nomes da música contemporânea nacional.

Oscar Niemeyer foi o precursor da arquitetura do cimento aparente e assina monumentos, prédios e edifícios, em várias cidades do país e do mundo. As mais conhecidas são as que fazem parte do complexo arquitetônico de Brasília – o Palácio do Planalto, o Congresso, a Catedral, entre outros. Dono de um traço característico, ficou conhecido como o “gênio das curvas”. Niemeyer faleceu em 2012, aos 104 anos – a dez dias de completar 105 -, em decorrência de complicações renais e desidratação. Inquieto e criativo, o arquiteto trabalhou até seus últimos dias: segundo a equipe médica que o acompanhou, ainda idealizava novos projetos, dos quais deixou mais de 500. Para saber mais sobre este que é um dos brasileiros mais importantes da história, reveja este episódio do Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, que foi ao ar em 2009:

No dia 6 de dezembro de 1642, nascia o compositor alemão Johann Christoph Bach. Ele foi organista e cravista da corte, em Eisenach, na Alemanha, e é considerado o maior músico da família Bach até o surgimento do maior de todos: Johann Sebastian Bach, seu primo em segundo grau. A história da família Bach, que produziu mais de 50 músicos amadores e profissionais, foi contada em uma série de episódios do Caderno de Música, programa da Rádio MEC. Ouça o primeiro episódio:

Ainda no dia 6, é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres – que ficou mais conhecido como Dia do Laço Branco, em alusão ao símbolo desta mobilização. O movimento surgiu após o assassinato a tiros de 14 alunas da Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, em 1989. O atirador, Marc Lepine, invadiu uma sala de aula, alvejou as estudantes e matou-se em seguida, deixando uma carta dizendo não suportar a ideia de mulheres fazendo engenharia. A tragédia mobilizou canadenses a criar a primeira Campanha do Laço Branco, distribuindo laços desta cor entre os homens do país. O laço branco foi adotado como forma de lembrar sobre jamais cometer um ato violento contra as mulheres e de não fechar os olhos diante destes casos. Saiba mais neste episódio do Viva Maria, da Rádio Nacional:

Em 6 de dezembro, por fim, é o Dia Nacional do Extensionista Rural. Seu trabalho é essencial para o fortalecimento do setor agrícola, pois leva as novas tecnologias até o agricultor. O Brasil Rural, da Rádio Nacional, explica mais sobre a importância deste profissional para a agricultura:

Há 35 anos, em 8 de dezembro de 1987, a Muralha da China foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e tombada pela Unesco. O História Hoje conta que a Muralha da China começou a ser construída 220 anos antes de Cristo e era uma edificação que protegia a China de seus inimigos:

Ela nasceu na Ucrânia, mas tornou-se um dos maiores nomes da literatura do Brasil. Autora de uma riquíssima obra, que inclui romances, poesias e contos, Clarice Lispector faleceu um dia antes de completar 57 anos, vítima de um câncer. Em 2020, ano do centenário de seu nascimento, a escritora foi tema de uma edição do Caminhos da Reportagem, que ouviu biógrafos, amigos e estudiosos de sua produção literária para tentar decifrar que estava por trás do pensamento de Clarice. O episódio pode ser visto aqui:

Para fechar a semana, dia 10 de dezembro é o Dia do Palhaço. E o primeiro episódio da série Circos, da TV Brasil, só poderia ser dedicado ao mais emblemático personagem do universo circense. A produção traz depoimentos e performances de grandes nomes da palhaçaria como Dedé Santana, Lu Lopes, Fran Marinho, Fernando Sampaio e Marcos Casuo, que falam sobre a arte de fazer sorrir com muita sensibilidade, intimismo e alegria. Respeitável público, com vocês, os palhaços!

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: