Adevair Cabral cobra tapa-buracos e limpeza urbana em 21 indicações

Serviços de tapa-buracos, patrolamento e encascalhamento de ruas, limpeza urbana são as principais indicações de 21 pedidos de autoria do vereador Adevair Cabral (PTB) lidos e aprovados na sessão ordinária de terça-feira (02).

Ao todo são 14 bairros contemplados com as indicações do parlamentar, sendo a maioria deles sobre operações de tapa-buraco. Ele solicitou o pedido para tapar os buracos na região central, na Rua Joaquim Murtinho (em frente à Moda Verão) e na extensão da Rua Sete de Setembro, no bairro Centro Norte.

Também foi pedido que sejam tapados buracos na em toda a extensão da Avenida A no bairro Nova Canção, Rua U1 (Nova Canaã), na Rua 13 (Três Barras), em toda extensão na Rua 3 (Jardim Umuarama), Rua S1 (Jardim Umuarama 2), Avenida Curió (CPA IV), e em toda extensão no bairro Terra Nova.

Além disso, Adevair Cabral pediu a reforma da Praça Cultural do CPA 2. O palco da praça se encontra totalmente abandonado com muitos desgastes e necessita de uma reforma para que possa atender as necessidades da comunidade, pois os moradores reclamam do estado que se encontra a praça juntamente com o palco e pedem uma atenção da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb).

O vereador também cobrou da Águas Cuiabá o serviço de reparo de vazamento de água na Rua Q1 esquina com a R1 no Bairro Jardim Umuarama 2. Há uma grande quantidade de água escorrendo pela referida rua e ocasionando um grande desperdício.

O serviço de patrolamento e encascalhamento foi cobrado para os bairros Parque Atalaia e Jardim Humaitá para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como, ao deslocamento das pessoas que utilizam aquela rua, uma vez que, devido às más condições oferecidas prejudicam consideravelmente o ir e vir das pessoas.

Ainda estão na lista de indicações a solicitação do serviço de limpeza da Praça na Rua Cuiabá no bairro Cohab Nova, serviço de Iluminação Pública em toda a extensão do Jardim Universitário e limpeza urbana em toda a extensão do Jardim Imperial.

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT