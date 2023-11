14/11/2023

Adevair propõe 33 indicações beneficiando 23 bairros da capital

O vereador Adevair Cabral (PDT) propôs 33 indicações entre os dias 7 e 10 de novembro, beneficiando moradores dos bairros Jardim Leblon, Jardim Imperial, Pascoal Ramos, Cohab Nova, Novo Paraíso 2, Pedra 90, Alvorada, 1º de março, Jardim União, Tijucal, Centro, Dr. Fábio 2, Osmar Cabral, Residencial Brasil 21, Lixeira, Areão, Jardim Paraíso, Coophamil, Jardim Primavera, Alvorada, Santa Amália, Jardim Vitória e Nova Esperança.

O parlamentar indicou serviços de limpeza urbana na Rua Projetada, no Jardim Leblon Rua 1500 no Jardim Imperial Rua Júlio Muller, no Pascoal Ramos em toda extensão da Cohab Nova e a na Rua Antônio Alves Martins, no Novo Paraíso 2.

“Essas vias encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade, necessitam de limpeza geral. O mato está tomando conta das margens das ruas e terrenos vazios, sendo necessária a realização de uma operação de limpeza em todo o bairro com a máxima urgência”, argumentou o vereador.

Ele também propôs a cobertura de ponto de ônibus na Rua 27, no bairro Pedra 90, troca de poste de luz na Rua Belo Horizonte, no Alvorada, e troca de lâmpadas na iluminação pública da Rua G, no 1º de março.

Também foi pedida a instalação de redutores de velocidade nos bairros Jardim Florianópolis, Jardim Vitória e Jardim União restauração de pintura de faixa de pedestre em vários pontos na Av. Doutor Meireles no bairro Tijucal e a indicação do serviço de sinalização horizontal na Rua General Valle, no Centro.

Adevair Cabral também solicitou o serviço de sinalização vertical e horizontal na Av. Coxipó Mirim no Dr. Fábio, recapeamento asfáltico na Rua 11, no Osmar Cabral, iluminação pública na rua 21 no bairro Brasil 21, tapa buraco em toda extensão da Rua 4 de janeiro, no Jardim Leblon e instalação da tampa de boca de lobo na Rua Benedito Camargo, também no Jardim Leblon.

No bairro Lixeira, o vereador propôs uma série de serviços como retirada de tronco de árvore da Praça da Lavadeira e na Rua Américo Salgado, poda de árvore ao redor da Creche Micaela, limpeza urbana e tapa buraco em toda a extensão da Travessa João Augusto Caldas e Rua Doutor Manoel de Abreu.

O parlamentar também cobrou a pintura do quebra-molas e da faixa de pedestre em frente ao Colégio São Benedito, no Areão, além de tapa-buracos em toda extensão da Rua Castro Alves, no mesmo bairro. Ele pediu também tapa-buracos na Avenida do CPA, no Jardim Paraíso, limpeza urbana e poda de árvores na rua 25, quadra 37, no Coophamil e tapa buracos na Rua Castilho no Jardim Primavera.

Ainda foi solicitada a limpeza da rede de esgoto na rua Oriente Tenuta, no Alvorada manutenção da rede de esgoto na avenida principal do Jardim Vitória iluminação pública na avenida principal do bairro Nova Esperança, manutenção da rede de esgoto na rua Pintassilgo, no Jardim Santa Amália. Este serviço também foi pedido na Rua Joaquim Murtinho, no Centro.

Por fim, Adevair indicou iluminação pública na Rua dos Colibris em frente à casa 26, no Jardim Santa Amália e a manutenção da rede de esgoto na Rua das Cegonhas, em frente à casa 22, também no Santa Amália.

