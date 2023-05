Administração 2023

A secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência promoveu a blitz da campanha Faça Bonito, nesta quinta-feira (18), no Shopping Estação. A ação busca sensibilizar e mobilizar a população sobre o combate à exploração sexual infantil.

“Essa é uma data simbólica em que estamos todos juntos para enfrentar todas as formas de violência contra crianças e adolescentes. Nós e toda equipe da assistência social estamos entregando esses panfletos para dar esse recado e conclamar a sociedade para que junto conosco possamos combater esse tipo violência”, destacou a secretária Hellen Ferreira;

A ação contou com a participação do grupo de ballet do Siminina que realizou uma apresentação na Praça de Alimentação do shopping para promover a campanha. Segundo a coordenadora do programa, o assunto foi trabalhado nas atividades, entretanto de forma cautelosa em virtude da faixa etária das meninas.

“Durante essa semana nós trabalhamos intensamente na conscientização das meninas via programa pedagógico, lúdico e com muita leveza, amor e respeito a individualidade de cada menina. Além, disso passamos informações para que elas saibam se defender de eventuais situações”, declarou.

A pasta ainda mobilizou equipes em diversos pontos da cidade como, por exemplo, o semáforo da Avenida Mato Grosso com a Avenida Rubens de Mendonça onde motoristas e pedestres foram sensibilizados sobre o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A Coordenadoria de Proteção Especial da Prefeitura e do Centro de Referência em Assistência Social do bairro Getúlio Vargas também promoverão atividades. Moradores do Parque Atalaia foram contemplados com palestras e rodas de conversa na EMEB Floriano Bocheneki.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT