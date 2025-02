Administração do Mercado do Porto tem missão de retomar espaço turístico do local

Para reforçar a modernização e a transparência na administração do Mercado do Porto “Antônio Moisés Nadaf”, o prefeito Abilio Brunini oficializou, por meio do Decreto nº 10.878, a criação do Conselho Gestor do espaço. Além disso, em reunião realizada na praça de alimentação do espaço, na tarde de sábado (22), foram entregues os primeiros certificados de autorização provisória para o uso dos boxes que estavam interditados, eliminando de vez a atuação de atravessadores que cobravam taxas para resolver pendências.

Durante a reunião, que contou com a presença de vereadores, secretários municipal e diversos permissionários do mercado, Abilio destacou que a nova gestão do Mercado do Porto será conduzida diretamente pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, rompendo com antigos modelos de intermediação. “Nosso compromisso é transformar o Mercado do Porto num verdadeiro cartão-postal de Cuiabá, assim como os grandes mercados de outros estados. Com o Conselho Gestor, representantes de categorias como hortifrúti, açougue, peixes, queijos e demais segmentos terão voz ativa na administração deste importante espaço”, afirmou Brunini.

Sob a nova estrutura, o Conselho Gestor – presidido pelo secretário da Pasta, Fernando Medeiros, e vice-presidido pelo secretário adjunto, Gustavo Vandoni – terá papel fundamental na implementação de melhorias e na regularização dos permissionários. O decreto também flexibiliza o prazo para a apresentação dos alvarás referentes aos últimos três anos, permitindo que, por meio do “Termo Provisório de Permissão Remunerada de Uso”, com validade de 180 dias, os comerciantes possam regularizar suas pendências.

A medida possibilita que os boxes interditados retomem suas atividades, promovendo a retomada das operações e o dinamismo econômico do mercado. A responsabilidade pela organização e manutenção das áreas comuns – incluindo serviços de higiene, limpeza e segurança – ficará a cargo da Prefeitura, em parceria com as secretarias de Ordem Pública, Obras, Limpurb e Agricultura e Trabalho.

Ao eliminar os intermediários e estabelecer um diálogo direto com os permissionários, a gestão de Abilio Brunini reafirma seu compromisso com a eficiência e o desenvolvimento sustentável do Mercado do Porto. “A partir de agora, a administração do mercado é feita diretamente pela Prefeitura, sem a cobrança de taxas indevidas por atravessadores. Estamos trabalhando para que este espaço se torne um ponto turístico e cultural de destaque em Cuiabá”, concluiu o prefeito.

Essa iniciativa representa um novo capítulo para o Mercado do Porto, que se prepara para consolidar sua posição como um polo de tradição, inovação e turismo na capital mato-grossense.

Também estiveram presentes no debate as vereadoras Michelly Alencar, Baixinha Giraldelli e Katiuscia Manteli, além dos vereadores Rafael Ranalli e Demilson Nogueira. Também participaram os secretários municipais: Nivaldo de Almeida Carvalho Junior (Planejamento), Juliana Palhares (Ordem Pública), Ana Karla (Comunicação), Fellipe Corrêa (Agricultura), Johnny Everson (Cultura) e Fernando Medeiros (Turismo).

#PraCegoVer

A imagem mostra o prefeito Abilio Brunini usando camisa cinza e discursando no Mercado do Porto. Abaixo temos imagens de uma galeria de fotos mostrando a reunião com os permissionários do mercado, secretários e vereadores.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT