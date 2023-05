Administração Superior reajusta auxílio e anuncia concurso de remoção

O turismo de cavernas em Mato Grosso vem ganhando cada vez mais destaque e atraindo turistas de todo o mundo. É por isso que durante a FIT Pantanal 2023, a turismóloga, bióloga e espeleóloga (como se chamam os especialistas em grutas e cavernas), Natally Carvalho Neves, palestrou sobre “O crescimento de Turismo de Cavernas em MT e a importância de seu planejamento”.

Mato Grosso conta com diversas cavernas com formações geológicas que impressionam, algumas ainda pouco exploradas. Destacam-se as cavernas do Parque Estadual da Gruta da Lagoa Azul, em Nobres, que é uma das maiores cavernas submersas do Brasil, com águas cristalinas e uma grande variedade de estalactites e estalagmites.

Além disso, há também a caverna Aroe Jari, em Chapada dos Guimarães, que é considerada uma das mais bonitas do país, com diversas salas e um rio subterrâneo que pode ser explorado em passeios de bote. O turismo de cavernas em Mato Grosso é uma experiência única para quem busca contato com a natureza e aventura.

A palestra, que foi sugerida pelo Sindicato dos Guias de Turismo do Estado de Mato Grosso, e pelo Instituto Mato-grossense de Espeleologia, teve o foco em conscientizar os gestores públicos do turismo sobre a importância da regularização do turismo de cavernas.

Natally defende que o segmento no estado passe por um processo de regularização “Mato Grosso tem tudo para ser referência de turismo espeleológico, estamos em frente à um rico patrimônio turístico que é pouco explorado. É necessário que esse segmento seja melhor desenvolvido no Estado, mas também que ele seja regularizado”

De acordo com a espeleóloga, toda área de turismo de cavernas deve estar de acordo com o plano de manejo espeleológico: “Esse plano de manejo é um conjunto de estudos técnicos e científicos que devem ser realizados nas grutas e cavernas para que possa se realizar um turismo responsável. Em Mato Grosso, a Gruta Lagoa Azul de Nobres já possui esse plano de manejo, além de algumas outras que já iniciaram o processo”. Para Natally, esse é um bom sinal de que o turismo de cavernas em Mato Grosso irá se desenvolver bem e de maneira responsável.

*Com supervisão de Débora Siqueira