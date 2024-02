Policiais militares de Colíder apreenderam um adolescente de 17 anos por tráfico ilícito de drogas, neste sábado (17.02). Na ação, os policiais também apreenderam 204 comprimidos de ecstasy, dentro da residência do suspeito, no município.

A equipe da PM de Colíder recebeu denúncias sobre um ponto de venda de drogas em funcionamento nos fundos de um bar, no bairro Jardim Alegre. No local, os militares entraram em contato com a proprietária do estabelecimento e informaram sobre as características do suspeito denunciado, que a mulher revelou se tratar de seu filho.

A mãe do suspeito levou a equipe da PM até a sua residência, onde o menor foi encontrado. Ela também autorizou a busca policial no quarto de seu filho.

Nas buscas pelo local, os militares encontraram um pacote contendo 204 comprimidos de ecstasy e uma porção de substância análoga a maconha.

O adolescente recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a Delegacia da cidade, com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT