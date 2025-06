Adolescente é apreendido pela Polícia Militar com 60 porções de drogas em Cuiabá

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, prendeu, nessa terça-feira (24.6), quatro suspeitos de envolvimento em um furto a uma construtora localizada no Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

O furto ocorreu no dia 21 de junho. Os criminosos desligaram o disjuntor da empresa e entraram pela lateral, que dá acesso ao Parque Mãe Bonifácia.

Quando a gestora da empresa chegou no local na segunda-feira (23.6), encontrou um buraco no estacionamento dos fundos e na sala administrativa da construtora.

Ela verificou que haviam sido furtados diversos itens da empresa, como notebooks, celulares, tablets, câmeras e drones. Diante disso, ela acionou a Polícia Civil.

Investigação e prisão

Logo que acionada, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá deu início às investigações do caso. Por meio de câmeras de monitoramento, a equipe da Derf conseguiu identificar que, no dia do crime, um veículo preto parou no local, um suspeito desceu, foi até a entrada da construtora e desligou o padrão de energia da empresa.

Com as imagens, os policiais identificaram o veículo utilizado no crime, um Logan preto, e a placa, que possibilitou a identificação do atual proprietário do carro. As investigações apontaram, ainda, que o carro estava na região do bairro Osmar Cabral e São João Del Rei.

Em busca do veículo e dos suspeitos, os policiais iniciaram campanas na região e encontraram o carro estacionado em frente a uma casa abandonada no bairro Francisca Loureira Borba.

Após algumas horas, outro carro, com três homens, parou no local. Os suspeitos foram recebidos por um quarto homem e todos foram até o Logan utilizado no furto. Nesse momento, equipes policiais realizaram a abordagem do grupo.

Todos os suspeitos possuem extensas fichas criminais. Um deles, de 35 anos, quebrou seu aparelho celular durante a abordagem policial. Dentro do Logan foi localizado um celular, que foi reconhecido como pertencente à construtora.

Na casa de um dos suspeitos, de 34 anos, que era próxima ao local que o veículo estava, foi encontrada a chave do carro e um celular. A esposa confirmou que o veículo era dele. Como havia sido encontrado um celular da vítima no veículo, ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação. O investigado usava tornozeleira eletrônica.

Outro suspeito, de 30 anos, tinha um mandado de prisão em aberto, por tráfico de drogas, e teve a ordem judicial cumprida. Os outros dois homens foram presos por associação criminosa. Estes, porém, pagaram fiança e foram liberados.

Os celulares dos suspeitos foram apreendidos e as investigações continuam para conclusão do inquérito policial e indiciamento dos envolvidos.

Fonte: Policia Civil MT – MT