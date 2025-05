¿¿¿¿¿¿Adrenalina toma conta das arquibancadas durante 3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross

Com arquibancadas lotadas desde os treinos de sexta-feira (23.5), a 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross levou emoção tanto ao público de primeira viagem quanto aos amantes do esporte, que costumam acompanhar as competições pelo país. Enquanto as motos faziam o show na pista, o público vibrava com gritos, aplausos e até mesmo torcida organizada.

Patrocinado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Secel), o campeonato de motocross está sendo realizado no Parque Novo Mato Grosso, o maior espaço multieventos da América Latina. A programação começou na sexta-feira, e as últimas baterias serão concluídas neste domingo (25), às 16h.

O parque está sendo construído pelo Governo de Mato Grosso, por meio da MT Participações e Projetos (MT Par), e contará com diversos atrativos, como kartódromo, autódromo, pista de skate, bicicross e áreas para convivência, shows e convenções. A pista de motocross é um dos projetos já concluídos, inaugurado com este evento, que marca o retorno da competição ao estado após 13 anos.

Saltos eletrizantes geram gritos, palmas e até torcida organizada para os pilotos do campeonato de motocross. Foto: Marcos Aurélio/MT Par

“É uma satisfação para o Governo de Mato Grosso receber uma etapa do campeonato brasileiro depois de 13 anos. Eu nunca tinha participado tão ativamente de um evento desse porte e posso dizer que estou admirado com a coragem e habilidade dos pilotos. É muito emocionante ver esse esporte de perto. Espero que os visitantes do parque também sintam o mesmo, porque o Governo criou este espaço para que a população desfrute de experiências esportivas e de convivência com qualidade e estrutura diferenciada”, afirma o presidente da MT Par, Wener Santos.

Na arquibancada, no sábado (24.5), estava a psicóloga Sandra Abdalla. Ela começou a assistir às provas sentada, mas logo se levantou e se juntou ao público encostado no alambrado. Como nunca havia visto uma prova de motocross, disse estar impressionada com a destreza dos pilotos.

“Eles fazem coisas incríveis e, aqui, podemos falar com eles quando não estão na pista. Essa troca de ideias mostra quanto amor eles têm pelo esporte e quantos recursos e treinos são necessários até conseguirem entrar na pista e fazer essas manobras impressionantes”, relata.

Outro presente na arquibancada era Sérgio Miranda, ex-piloto, que hoje acompanha todas as etapas do brasileiro junto ao filho, piloto profissional da categoria MX2.

“Fiquei surpreso com a estrutura. A pista é ótima e competitiva. A arquibancada é confortável e, algo que considerei inédito, é o espaço dos boxes. Todos asfaltados e bem estruturados. Isso não é comum nas outras etapas. Quase sempre a mecânica funciona em espaços de chão batido”, destacou.

Estrutura

A 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross está sendo realizada no Parque Novo Mato Grosso, localizado na estrada de acesso a Chapada dos Guimarães. No local, foi construída a pista de motocross e instaladas arquibancadas cobertas para o público. A estrutura foi projetada para receber cerca de 30 mil pessoas durante os três dias de provas.

Em parte do estacionamento, foram disponibilizados abastecimento de luz e água para toda a estrutura do motódromo, que inclui boxes, oficinas, motorhomes, vans, micro-ônibus, além de praça de alimentação e feira de negócios.

A entrada no evento é gratuita.

Confira a programação deste domingo (25.5):

Treinos Livres

08h00 às 08h20 – MX2

08h25 às 08h45 – MX1

08h50 às 09h10 – MXJR

Treinos Cronometrados

09h15 às 09h35 – MX2

09h40 às 10h00 – MX1

10h05 às 10h25 – MXJR

Manutenção de pista – 1h05min

Provas Oficiais

11h30 – MX2 (30 min. + 2 voltas)

12h30 – MX1 (30 min. + 2 voltas)

13h30 – MXJR (20 min. + 2 voltas)

14h00 – Pódio: MXJR

Manutenção de pista – 30 minutos

14h30 – MX2 (30 min. + 2 voltas)

15h30 – MX1 (30 min. + 2 voltas)

16h10 – Pódio: MX2 e MX1

