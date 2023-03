Advogada elogia atendimento via WhatsApp para verificação de alvarás no Tribunal de Justiça

A advogada Daniela Santos Matteucci, que atua há 4 anos em Cuiabá na área de Direito Condominial, LGPD e Visual Law, foi uma das primeiras a testar o novo canal de atendimento, via WhatsApp, disponibilizado pelo Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) para verificação do status de alvarás, que pode estar em cinco fases: emitido, finalizado, assinado, pago ou cancelado. A advogada Daniela Santos Matteucci, que atua há 4 anos em Cuiabá na área de Direito Condominial, LGPD e Visual Law, foi uma das primeiras a testar o novo canal de atendimento, via WhatsApp, disponibilizado pelo Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) para verificação do status de alvarás, que pode estar em cinco fases: emitido, finalizado, assinado, pago ou cancelado.

A ferramenta começou a funcionar segunda-feira (13), desde então já foram atendidos cerca de 500 advogados/advogadas e partes por dia, pelo canal. Daniela Matteucci aprovou a novidade. “Fiquei encantada com a rapidez e eficiência do atendimento oferecido pelo Departamento de Depósitos Judiciais através do WhatsApp. Em poucos minutos, consegui obter informações atualizadas e precisas sobre o status dos alvarás de um cliente, o que é fundamental para a advocacia. É mais um avanço e certamente contribuirá para otimizar o trabalho dos advogados e melhorar o acesso dos cidadãos à justiça”, declarou.

O alvará judicial, também conhecido como alvará de levantamento, é uma autorização concedida pelo juiz responsável pelo caso que permite ao credor sacar o dinheiro que está em depósito. No entanto, muitas vezes é difícil para os interessados obterem informações precisas sobre o status do alvará, pois o processo passa por várias fases até que o pagamento seja efetivado.

Segundo a diretora do Departamento de Depósitos Judiciais, Mônica Priscila Lazareti dos Santos Oliveira, a vantagem do novo canal de atendimento é a otimização do tempo para os advogados e partes, que podem obter informações precisas de forma rápida e simples. “Para utilizar o novo canal de atendimento basta salvar o número 3617-3707 no WhatsApp e enviar uma mensagem com a identificação, nome da parte e o número do processo e do alvará. A equipe do departamento poderá então verificar em qual fase o alvará se encontra, desde a emissão até o pagamento.”

A diretora explica que, o atendimento também pode ser realizado por consulta aos dados bancários. “Temos advogados com grande número de clientes. A consulta irá facilita a identificação sobre qual processo se refere aquele valor que caiu na conta. E também disponibiliza um link para acesso ao comprovante de pagamento”, informa.

Mônica Oliveira destaca que a equipe do departamento também está sendo beneficiada pela ferramenta. “Agiliza o atendimento e reduz as filas de espera”, comenta. “O Departamento de Depósitos Judiciais está disponível para oferecer informações precisas e atualizadas sobre o status de alvarás judiciais via WhatsApp e outras formas de atendimento, sempre buscando aprimorar o serviço prestado aos advogados e partes envolvidas em processos judiciais”.

