Advogado apresenta “Manual do Vereador” em Tribuna Livre desta terça (23)

Sandy Mio – Assessoria do vereador Kassio Coelho

O advogado Júlio César Moreira Silva Júnior usou o espaço da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Cuiabá, nesta terça-feira (23), para apresentar o livro “Manual do Vereador”, um guia prático voltado às questões jurídicas com as quais os parlamentares lidam todos os dias. A vinda dele se deu a partir de um convite realizado pelo vereador Kassio Coelho (Podemos), com quem trabalhou, inclusive, durante sua campanha vencedora para a presidência da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (UCMMAT).

Em seu espaço de fala, Júlio César esclareceu sobre a literatura e como ela pode guiar os parlamentares.

“Aqui a gente fala sobre quórum, sobre diversas situações. Inclusive, há um trabalho bem extensivo sobre a Lei Orgânica do Município, dando um direcionamento. Também falamos sobre o julgamento das contas da prefeitura pela Câmara Municipal e as proposições relacionadas. Trago diversos modelos sobre projetos de leis, emendas, também um roteiro procedimental para comissões processantes em face do prefeito”, pontuou.

O advogado lembrou ainda que os vereadores são o elo entre a comunidade e a população, além de representarem o pilar da política. “O trabalho dos vereadores não se resume ao dia da sessão legislativa, é constante e merece ser louvado por toda a sociedade. São eles, parlamentares, os pilares de sustentação da política municipal, valorizando e defendendo a autonomia do município”, afirmou Júlio César.

Para Kassio, o livro se faz importante, tendo em vista a gama de deveres e direitos dos vereadores, que muitas vezes, ao assumirem pela primeira vez, não sabem de todo o trabalho que podem e devem realizar.

“Eu quero aqui parabenizar o Júlio César por esse livro. Não é fácil, leva tempo, dedicação. Apesar de ele ter os outros afazeres, deu importância para um livro desse, que vai, com certeza, ajudar muito os vereadores a ter mais conhecimento de causa. Como a vereadora Maysa falou, que quando eu assumi, tive que estudar um pouco, então esse livro vai abrir as mentes dos vereadores de primeiro mandato. Não tenho dúvidas de que esse livro vai chegar aos quatro cantos do estado de Mato Grosso”, pontuou o parlamentar.

O lançamento da obra está previsto para o dia 1º de outubro de 2025.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT