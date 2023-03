Aécio Rodrigues assume presidência da MT Gás a partir de abril

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, na noite desta terça-feira (28.03), um homem de 34 anos por tentativa de homicídio, na região central do município de Várzea Grande. A vítima, um homem de 40 anos, sofreu um traumatismo craniano, após ser agredida a pedradas.

Os militares foram acionados para atenderem a ocorrência na Avenida Couto Magalhães, por volta das 22 horas, pois havia um homem caído ao solo com grave ferimento na cabeça. Assim que os policiais chegaram, duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estavam no local. O homem foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro do município.

Aos policiais, testemunhas informaram que a vítima estava dormindo na calçada no momento em que foi agredida e que ambos haviam discutido por motivos fúteis momentos antes do crime.

Os militares foram informados ainda de que o suspeito havia mandado uma mensagem de áudio, via WhatsApp, para uma pessoa pedindo permissão para matar a vítima. O homem foi encontrado próximo do local do crime bastante exaltado e agressivo. Ele foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

