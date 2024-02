Aedes aegypti: em janeiro foram mais de 5 mil residências visitadas

A secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que já está disponível o edital com o Local da prova do Processo Seletivo Simplificado nº. 005/2023, para o cargo de Psicopedagogo. A prova será aplicada neste domingo (11) na Escola Técnica Estadual de Sinop (SECITEC), localizada na avenida das Sibipirunas, n° 1.681 no bairro Jardim Jacarandás.

A SMS esclarece que após a identificação de falha na impressão das provas para o cargo de Psicopedagogo, neste domingo (04), realizou a imediata suspensão da aplicação da prova em questão, sem prejuízos aos demais cargos. Os candidatos podem conferir o local da prova através do endereço eletrônico: https://www.sinop.mt.gov.br/fotos_downloads/525.pdf . O candidato deverá apresentar-se no local com no mínimo de 30 minutos de antecedência para que possa identificar e se acomodar na sala. O portão de acesso da instituição será fechado impreterivelmente às 07h45m.

O candidato deverá portar documentos pessoais com foto e CPF, conforme informado no ato de inscrição e, caso opte por documento digital/virtual, serão aceitos apenas nos aplicativos oficiais. Para o preenchimento do gabarito, será permitido apenas caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta preta ou azul. Mais informações sobre a prova, datas e horários, consultar o edital.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT