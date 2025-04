Afetada por temporal, UPA Leblon retoma atendimentos às 21h desta quarta

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jardim Leblon, em Cuiabá, retoma os atendimentos a partir das 21h desta quarta-feira (09). A liberação do funcionamento foi possível graças a uma força-tarefa realizada pelos servidores da unidade, com o apoio da SMS, para reorganizar a limpeza e garantir a segurança e a qualidade no acolhimento aos pacientes.

A unidade havia sido interditada após ser afetada pelo temporal que atingiu a capital mato-grossense na tarde de terça-feira (08), quando foram registrados cerca de 100 milímetros de chuva em poucas horas. A enxurrada causou alagamentos e comprometeu a estrutura da UPA, obrigando a interrupção temporária dos atendimentos.

Durante a interdição, cerca de 30 pacientes internados foram transferidos para outras unidades da rede municipal, como o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), o Hospital São Benedito, o Pronto-Socorro Municipal e outras UPAs da cidade.

A secretária municipal de Saúde fez questão de agradecer a dedicação de todos os envolvidos na rápida resposta à situação. “Eu quero até externar meu agradecimento aos funcionários que, voluntariamente, estiveram aqui, inclusive de outras unidades que não estavam de plantão e, de forma solidária, estiveram aqui ajudando os colegas de trabalho e oportunizaram a gente conseguir voltar a atender em tempo breve. Eu quero externar a minha gratidão a esses funcionários que realmente vestiram a camisa da saúde e ajudaram os pacientes”.

Além da UPA Leblon, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Areão também foi afetada pelo temporal e segue com os atendimentos suspensos. A unidade foi alagada e sofreu prejuízos materiais. A previsão é de que volte a funcionar normalmente na próxima sexta-feira (11). Pacientes com consultas agendadas estão sendo remarcados. A orientação é que a população procure as unidades mais próximas, como a USF Pico do Amor, o Centro de Saúde Dom Aquino e, a partir de amanhã, a própria UPA Leblon.

A UPA do Jardim Leblon atende moradores do próprio bairro e de regiões vizinhas, como Pedregal e Coxipó, com uma média de 500 atendimentos por dia, nos períodos diurno e noturno. Essa unidade oferece serviços de pronto atendimento adulto e infantil, além de atendimento odontológico de urgência.

A SMS informou ainda que planos de reforma, adequações estruturais ou até mesmo a possível mudança de prédio para a UPA Leblon estão sendo analisados em conjunto com a Prefeitura de Cuiabá, visando oferecer mais segurança e qualidade à população e evitar, que situações como essa volte a se repetir.

#PraCegoVer

A imagem mostra a recepção da UPA Leblon completamente vazia devido à suspensão dos atendimentos no local. Na foto, é possível ver uma servidora que está ajudando na organização da unidade para que os atendimentos possam ser retomados. As cores da recepção se dividem entre branco e azul, com um painel de madeira centralizado no balcão de atendimento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT