Agência homologa reajuste de 5% de tarifa da Ferrovia Norte-Sul

Cepea, 3/02/2023 – As médias de preços de grande parte dos produtos avícolas acompanhados pelo Cepea registraram baixas expressivas entre dezembro/22 e o primeiro mês de 2023, devido à oferta elevada da carne no mercado doméstico. Segundo colaboradores consultados pelo Cepea, a maior disponibilidade da proteína se somou ao baixo poder de compra da maior parte da população brasileira em janeiro – mês marcado por despesas extras –, reforçando a queda nos preços. Nem mesmo o bom desempenho nas exportações da carne de frango in natura ao longo do mês foi suficiente para impedir as desvalorizações no mercado doméstico. De acordo com informações da Secex, a média diária de embarques de carne de frango in natura foi de 17,7 mil toneladas em janeiro, 9,9% acima da observada em dezembro/22 e 17% maior que a de janeiro/22, totalizando 388,6 mil toneladas no último mês. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

