Connect with us

Cuiabá

Agência reguladora notifica Águas Cuiabá após vazamento que causou acidente com repórter

Publicado em

16/10/2025

A Agência Cuiabá Regula notificou, na manhã desta quinta-feira (16), a concessionária Águas Cuiabá após o acidente registrado durante uma reportagem no Bairro Porto. O repórter Derik Bueno, da TV Centro América, caiu quando a calçada em que estava cedeu por causa de um vazamento de água que se espalhava pela via. O episódio foi gravado por câmeras de segurança e rapidamente ganhou repercussão, chamando atenção para os riscos causados por falhas na rede de abastecimento.

De acordo com o presidente da Cuiabá Regula, Alexandre Cesar Lucas, o órgão agiu imediatamente após tomar conhecimento do fato. “Determinamos que a Águas Cuiabá proceda com o isolamento seguro da área e realize os trabalhos necessários para corrigir o vazamento e a infraestrutura danificada. Situações como essa representam risco evidente à população e exigem resposta rápida”, afirmou.

Ele explicou ainda que, ao identificar ou receber denúncias sobre ocorrências semelhantes, a agência notifica a concessionária e, caso sejam constatadas falhas técnicas, operacionais ou ausência de sinalização, o caso pode resultar em processo sancionador e aplicação de multa. “Destacamos uma equipe técnica ao local e reforçamos nosso compromisso com o rigor da fiscalização e com a segurança do cidadão, em especial do profissional de imprensa que estava no exercício de seu trabalho”, ressaltou.

Em resposta à agência, a concessionária informou que há uma equipe reparando a rede de abastecimento que provocou o vazamento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Katiuscia Manteli destaca consenso que reduziu perdas com adicional de insalubridade e elogia diálogo entre Câmara e Prefeitura

Published

22 segundos atrás

on

16/10/2025

By

Fabiana Prado – Assessoria vereadora Katiuscia Mantelli
A vereadora Katiuscia Manteli (PSB) destacou, após a sessão ordinária desta quinta-feira (16), o papel da Câmara Municipal de Cuiabá nas negociações que resultaram em um consenso sobre o pagamento do adicional de insalubridade dos servidores da saúde. O tema foi amplamente debatido em reuniões entre o Legislativo, o Executivo e o Ministério Público, com o objetivo de minimizar as perdas salariais da categoria.
“A Câmara de Cuiabá não hesitou em assumir responsabilidade junto com aos servidores. A imprensa acompanhou, nós realizamos cerca de cinco reuniões em apenas uma semana, com o representante do Ministério Público, o promotor Milton Mattos, com o prefeito Abílio Brunini (PL) e com os colegas vereadores. Foi um processo de muito diálogo e busca por equilíbrio”, afirmou Katiuscia.
Segundo a parlamentar, o acordo firmado com o prefeito considerou o tempo de serviço e o tempo de exposição ao ambiente insalubre, evitando uma perda significativa nos vencimentos dos profissionais.
“O prefeito apresentou uma proposta mais razoável, que levou em conta o tempo de serviço. Pela forma original da lei, a perda seria muito grande para quem já está há anos na função. Houve bom senso na construção de uma medida que reduzisse os prejuízos da categoria”, explicou.
A vereadora também ressaltou que, mesmo diante das dificuldades financeiras do município, o Executivo buscou aperfeiçoar a aplicação da lei, evitando impactos ainda maiores aos trabalhadores.
“O prefeito poderia simplesmente cumprir o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado junto ao Ministério Público, o que representaria uma economia muito maior para o município, mas uma perda expressiva para os servidores. Ao considerar o tempo de serviço, ele fez uma correção justa. Hoje, temos uma legislação que dá segurança de que o adicional será mantido de forma mais equilibrada nos próximos anos”, pontuou Katiuscia.
Além da solução sobre a insalubridade, a vereadora destacou que parte das perdas poderá ser compensada com a revisão do Prêmio Saúde, prevista para ser analisada pela Câmara nos próximos dias.
“Sabemos que o salário está atrelado à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), então outras formas de compensação precisam ser buscadas. Uma delas é a revisão do Prêmio Saúde, inclusive quanto às regras de perda do benefício. Hoje, até situações como o falecimento de um parente podem gerar a perda total do prêmio. A Câmara, sob a liderança da presidente Paula Calil (PL), tem dialogado para que essas perdas sejam proporcionais e não totais”, completou.
Katiuscia concluiu reafirmando o compromisso da Câmara em atuar de forma conjunta com o Executivo e os servidores, garantindo soluções equilibradas e sustentáveis.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Prefeitura apresenta novo modelo de aprovação simplificada para condomínios fechados

Published

26 segundos atrás

on

16/10/2025

By

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, acompanhado da equipe técnica da Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano,Elisangela Fernandes Bokorni, promoveu um encontro com arquitetos, engenheiros, síndicos, advogados e representantes do setor imobiliário para detalhar as inovações trazidas pelo Decreto nº 11.369/2025. A norma altera o Decreto nº 10.944/2025 e institui o Procedimento de Aprovação Simplificada para Condomínios Fechados (PASC), além de reforçar a aplicação do alvará de obras autodeclaratório, uma das principais medidas de desburocratização da atual gestão. A reunião foi feita no auditorio da Secretaria Municipal de Educação, na tarde desta quarta-feira (15).

De forma objetiva, o decreto permite que projetos residenciais unifamiliares em condomínios fechados obtenham aprovação e alvará de construção de maneira imediata, desde que cumpram os requisitos técnicos e documentais exigidos. O procedimento simplificado exige matrícula atualizada do imóvel, projeto em formato digital (PDF), Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) e uma Declaração de Conformidade Técnica emitida por um profissional responsável do próprio condomínio.

Com a documentação conferida e as taxas recolhidas, a licença é liberada automaticamente, garantindo agilidade e segurança jurídica para arquitetos, engenheiros e construtoras. O PASC também prevê prioridade na análise documental e estabelece que condomínios com normas edilícias internas terão papel ativo na verificação prévia dos projetos, sem transferir a competência fiscalizatória do Município.

Durante o encontro, o prefeito destacou que a iniciativa busca estimular o crescimento ordenado da cidade e destravar investimentos no setor da construção civil. “Nosso objetivo é facilitar as liberações de construções, sejam casas, condomínios fechados ou empreendimentos verticais. Queremos fomentar a construção civil em Cuiabá, gerar emprego e dar mais previsibilidade aos profissionais e investidores”, afirmou Abilio Brunini.

A gestão aposta que o alvará autodeclaratório e o PASC representarão um novo marco para o licenciamento urbano em Cuiabá, reduzindo a burocracia e fortalecendo o diálogo entre o poder público e o setor produtivo.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA16/10/2025

Polícia Civil esclarece série de furtos em comércios no centro de Diamantino e identifica autor

A Polícia Civil de Mato Grosso identificou o autor de uma série de furtos qualificados e tentativas de invasões em...
SEGURANÇA16/10/2025

Polícia Civil prende foragido do Paraná que estava se escondendo em Guarantã do Norte

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta quinta-feira (16.10), um mandado de prisão contra um homem, de...
SEGURANÇA16/10/2025

Polícia Civil e PRF apreendem 485 tabletes de maconha que eram transportados na BR-163 em Rondonópolis

Quatrocentos e oitenta e cinco tabletes de maconha foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (16.10), em uma ação da Polícia...

MT

Brasil

Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Brasil02/10/2025

Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH

Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Brasil02/10/2025

Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262