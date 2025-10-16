Cuiabá
Agência reguladora notifica Águas Cuiabá após vazamento que causou acidente com repórter
A Agência Cuiabá Regula notificou, na manhã desta quinta-feira (16), a concessionária Águas Cuiabá após o acidente registrado durante uma reportagem no Bairro Porto. O repórter Derik Bueno, da TV Centro América, caiu quando a calçada em que estava cedeu por causa de um vazamento de água que se espalhava pela via. O episódio foi gravado por câmeras de segurança e rapidamente ganhou repercussão, chamando atenção para os riscos causados por falhas na rede de abastecimento.
De acordo com o presidente da Cuiabá Regula, Alexandre Cesar Lucas, o órgão agiu imediatamente após tomar conhecimento do fato. “Determinamos que a Águas Cuiabá proceda com o isolamento seguro da área e realize os trabalhos necessários para corrigir o vazamento e a infraestrutura danificada. Situações como essa representam risco evidente à população e exigem resposta rápida”, afirmou.
Ele explicou ainda que, ao identificar ou receber denúncias sobre ocorrências semelhantes, a agência notifica a concessionária e, caso sejam constatadas falhas técnicas, operacionais ou ausência de sinalização, o caso pode resultar em processo sancionador e aplicação de multa. “Destacamos uma equipe técnica ao local e reforçamos nosso compromisso com o rigor da fiscalização e com a segurança do cidadão, em especial do profissional de imprensa que estava no exercício de seu trabalho”, ressaltou.
Em resposta à agência, a concessionária informou que há uma equipe reparando a rede de abastecimento que provocou o vazamento.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Katiuscia Manteli destaca consenso que reduziu perdas com adicional de insalubridade e elogia diálogo entre Câmara e Prefeitura
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Prefeitura apresenta novo modelo de aprovação simplificada para condomínios fechados
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, acompanhado da equipe técnica da Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano,Elisangela Fernandes Bokorni, promoveu um encontro com arquitetos, engenheiros, síndicos, advogados e representantes do setor imobiliário para detalhar as inovações trazidas pelo Decreto nº 11.369/2025. A norma altera o Decreto nº 10.944/2025 e institui o Procedimento de Aprovação Simplificada para Condomínios Fechados (PASC), além de reforçar a aplicação do alvará de obras autodeclaratório, uma das principais medidas de desburocratização da atual gestão. A reunião foi feita no auditorio da Secretaria Municipal de Educação, na tarde desta quarta-feira (15).
De forma objetiva, o decreto permite que projetos residenciais unifamiliares em condomínios fechados obtenham aprovação e alvará de construção de maneira imediata, desde que cumpram os requisitos técnicos e documentais exigidos. O procedimento simplificado exige matrícula atualizada do imóvel, projeto em formato digital (PDF), Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) e uma Declaração de Conformidade Técnica emitida por um profissional responsável do próprio condomínio.
Com a documentação conferida e as taxas recolhidas, a licença é liberada automaticamente, garantindo agilidade e segurança jurídica para arquitetos, engenheiros e construtoras. O PASC também prevê prioridade na análise documental e estabelece que condomínios com normas edilícias internas terão papel ativo na verificação prévia dos projetos, sem transferir a competência fiscalizatória do Município.
Durante o encontro, o prefeito destacou que a iniciativa busca estimular o crescimento ordenado da cidade e destravar investimentos no setor da construção civil. “Nosso objetivo é facilitar as liberações de construções, sejam casas, condomínios fechados ou empreendimentos verticais. Queremos fomentar a construção civil em Cuiabá, gerar emprego e dar mais previsibilidade aos profissionais e investidores”, afirmou Abilio Brunini.
A gestão aposta que o alvará autodeclaratório e o PASC representarão um novo marco para o licenciamento urbano em Cuiabá, reduzindo a burocracia e fortalecendo o diálogo entre o poder público e o setor produtivo.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Polícia Civil esclarece série de furtos em comércios no centro de Diamantino e identifica autor
Segurança
Polícia Civil esclarece série de furtos em comércios no centro de Diamantino e identifica autor
A Polícia Civil de Mato Grosso identificou o autor de uma série de furtos qualificados e tentativas de invasões em...
Polícia Civil prende foragido do Paraná que estava se escondendo em Guarantã do Norte
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta quinta-feira (16.10), um mandado de prisão contra um homem, de...
Polícia Civil e PRF apreendem 485 tabletes de maconha que eram transportados na BR-163 em Rondonópolis
Quatrocentos e oitenta e cinco tabletes de maconha foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (16.10), em uma ação da Polícia...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
