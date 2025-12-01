Agenda reforça compromissos do deputado Moretto com mulheres rurais, agricultura familiar e infraestrutura

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos), cumpriu agenda intensa neste final de semana em municípios da região oeste de Mato Grosso, com pautas voltadas à valorização das mulheres do campo, fortalecimento da agricultura familiar e acompanhamento de obras estruturantes.

No 32º Encontro da Mulher Rural, em Mirassol d’Oeste, na sexta-feira (28), Valmir participou de um dia de celebração e reconhecimento do trabalho feminino no campo. O parlamentar ressaltou a importância da união e da força da mulher rural na construção do desenvolvimento regional.

“É sempre uma alegria estar em momentos que valorizam quem sustenta, com tanto trabalho e dedicação, o crescimento do nosso estado. Um dia de união, força e reconhecimento do papel essencial da mulher no campo”, afirmou o parlamentar.

Durante o encontro, o deputado agradeceu a recepção do prefeito Héctor Álvares Bezerra e da primeira-dama Taciana Beatriz, além da parceria dos vereadores do município: Luciana Benites, Adriano Teté, José Elias e Pedacinho.

Na sequência, o parlamentar visitou Porto Esperidião, onde destacou o avanço de sua indicação de maquinários, que em breve irão reforçar o trabalho da agricultura familiar. Ele agradeceu o apoio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF) e do Governo do Estado, ressaltando a atuação conjunta no atendimento às demandas da região.

O parlamento agradeceu também o trabalho conjunto, a força e o empenho empregado no desenvolvimento do município pelo prefeito Odirlei Farias, a primeira-dama Ariane Farias e da presidente da Câmara, Isamara Ramos.

A agenda também foi marcada pelo acompanhamento do andamento da obra da MT-247, no sábado (29), no trecho que está na fase final de pavimentação, em Vale de São Domingos. Moretto celebrou o momento decisivo ao lado do grupo de apoiadores conhecidos como “Amigos da MT-247”, reforçando que cada metro de asfalto representa a força da cooperação e o compromisso com a entrega.

Infraestrutura aérea estratégica em Comodoro – Em mais um marco de desenvolvimento regional, o parlamentar tambem participou do lançamento da nova pista da Estância Comodoro Aero, em Comodoro. O deputado destacou a relevância da aviação como vetor estratégico para impulsionar negócios, turismo e oportunidades na cidade.

“A decolagem dos nossos sonhos começa agora! Esse não é apenas um investimento em concreto, mas um salto de desenvolvimento para a nossa cidade. A aviação traz mais negócios, turismo e oportunidades para todos”, declarou.

O parlamentar também fez um agradecimento especial ao médico e empreendedor Ronie de Oliveira e sua família, cuja visão e apoio foram fundamentais para viabilizar o novo eixo de infraestrutura.

“Um agradecimento especial ao Dr. Ronie e sua família, cuja visão e apoio foram essenciais para tirar este projeto do papel. Obrigado a todos que acreditaram. O futuro de Comodoro chegou, e ele vai decolar daqui!”, celebrou o deputado.

A moradora e agricultora Maria do Carmo, agradeceu a atuação do deputado nas pautas da região. “Deputado Valmir, muito obrigada por olhar com tanto carinho pra nós, da região oeste. A gente vê o senhor em cada luta, em cada conquista, trazendo máquina pra ajudar a lavoura, acompanhando o asfalto, e agora a pista. Isso muda a vida da gente. Seguimos confiando e agradecendo o trabalho que o senhor tem feito pela nossa região”, afirmou emocionada.

