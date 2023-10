Agentes da Força Nacional começam a atuar no Rio nesta segunda-feira

Centenas de pessoas fizeram, neste domingo (15), no Rio de Janeiro, um ato em defesa de Israel, país envolvido em um conflito com o grupo extremista islâmico Hamas. O ato foi organizado pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (Fierj).

Carregando bandeiras e fotos de israelenses sequestrados pelo grupo palestino, os manifestantes caminharam pela orla de Copacabana, na zona sul da cidade, e entoaram frases como “Hamas, nunca mais”, “Libertem os reféns” e “Hamas é terrorista”.

Ao fim do protesto, vários dos manifestantes rezaram em hebraico e cantaram o hino israelense.

“Essa manifestação é para condenar o terror e apoiar a existência do Estado de Israel. O que a gente muitas vezes vê, inclusive no nosso país, são pessoas complacentes com o terror. O terrorismo não é o caminho para chegar a lugar nenhum”, afirma o presidente da Fierj, Alberto David Klein.

O atual capítulo do conflito teve como estopim a invasão do Hamas ao território israelense, a partir de Gaza. O grupo palestino matou cerca de 1.300 israelenses, entre civis e militares, segundo as Forças de Defesa de Israel, e sequestrou dezenas de pessoas, levando-as para a Faixa de Gaza.

Em resposta, Israel iniciou um intenso bombardeio ao território palestino controlado pelo Hamas e onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Agências internacionais de notícias informam que mais de 2.300 palestinos, entre civis e militares, já morreram em Gaza

Fonte: EBC GERAL