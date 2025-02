Agentes de saúde inspecionam mais de 2 mil imóveis no Pedra 90

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, lidera iniciativa que visa expandir e melhorar atendimentos nos CAPS.

Na sexta-feira (14), a secretária, dra. Lúcia Helena Barboza Sampaio, realizou uma inspeção técnica em conjunto com o Ministério Público Estadual, representado pelo promotor Milton Mattos de Siqueira, e com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, representada pelo deputado Carlos Avalone. O objetivo foi vistoriar as obras de reforma e ampliação das unidades de atendimento à saúde mental da capital e traçar metas para o avanço do setor, por meio de ações conjuntas.

A visita teve início no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do bairro Verdão, que está em reforma. A unidade, atualmente classificada como CAPS II, pode ser expandida para se tornar um CAPS III, ampliando sua capacidade de atendimento. Durante a inspeção, foi identificado um terreno ao lado da unidade, com potencial para abrigar uma residência terapêutica tipo 1, com capacidade para até oito pessoas.

Lúcia Helena destacou a importância da iniciativa. “Estamos aqui acompanhados pelo deputado Carlos Avalone, que é um defensor da saúde mental e já garantiu diversas verbas para reformas e construções de CAPS. Hoje, estamos vistoriando o andamento dessas obras e observamos a possibilidade de construir uma residência terapêutica no terreno ao lado, o que ajudaria a reduzir os custos com aluguéis de imóveis inadequados”.

O promotor Milton Mattos ressaltou a necessidade de avanços na rede de saúde mental. “Identificamos que as reformas avançaram, mas ainda há gargalos, especialmente pela falta de leitos de retaguarda, fundamentais para um CAPS III. A ideia é instalar esses leitos no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), com uma ala separada e estrutura hospitalar adequada”.

A comitiva também visitou o CAPS II próximo à UNIC, que está em reforma. Segundo a secretária, Dra. Lúcia Helena, a rede possui atualmente poucos profissionais especializados, principalmente psiquiatras. “O desafio é grande, e planejamos realizar credenciamentos para suprir essa carência, uma vez que não contamos com profissionais concursados suficientes”.

Sobre os prazos para a conclusão, a secretária foi otimista: “Se conseguirmos aderir a uma ata em andamento para contratar uma nova empresa, acredito que, em dois ou três meses, as obras serão concluídas e as unidades estarão prontas para atender à população”, finalizou a gestora da pasta.

#ParaCegoVer

A imagem que ilustra a matéria mostra a comitiva de fiscalização em uma unidade do Caps em reforma. O grupo, composto por 15 pessoas dentre homens e mulheres, posa para foto em frente a uma obra. No centro da imagem, a secretária de Saúde de Cuiabá, Lúcia Helena, usa roupas em tons claros e sorri para a câmera.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT