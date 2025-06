Agentes de Trânsito intensificam ações em Várzea Grande

A iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança à população, coibir a atuação de veículos irregulares e reforçar o ordenamento do tráfego urbano

A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande deu início, nesta terça-feira (3), a operação de fiscalização voltada de combate ao transporte clandestino em diversos pontos do Município. As ações estão sendo coordenadas pelos agentes de trânsito e incluem abordagens no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em vias com grande circulação de passageiros e nas imediações de escolas.

A iniciativa tem como objetivo garantir mais segurança à população, coibir a atuação de veículos irregulares e reforçar o ordenamento do tráfego urbano. “Começamos com uma operação mais ampla, envolvendo vários setores da cidade. A partir da próxima semana, algumas ações serão concentradas em áreas específicas, como escolas, com foco na segurança das crianças e na regularização do transporte escolar”, explicou o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ribeiro Ductievicz.

Nas unidades escolares, além da fiscalização, os agentes também promovem ações educativas com pais, motoristas e responsáveis, orientando sobre a importância do transporte legalizado e do respeito às normas de trânsito, principalmente nos horários de maior movimento.

As fiscalizações terão continuidade nos próximos dias e serão intensificadas conforme o mapeamento das áreas com maior incidência desse tipo de irregularidade.

O secretário lembra que em fevereiro, a Pasta cumpriu o cronograma de vistorias anuais obrigatórias em vans escolares e táxis. O procedimento, regulamentado pela Portaria Nº 007/2025, se estendeu por cerca de um mês.

A população pode contribuir com as ações denunciando casos de transporte clandestino diretamente à Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, pelo telefone (65) 98115-7782.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT