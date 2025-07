Ager abre consulta pública para construir Agenda Regulatória 2025-2026 com participação da sociedade

Cuiabá tem se consolidado como um dos principais destinos turísticos do país, com destaque nacional e internacional. É o que mostram os dados da 6ª edição da Revista Tendências do Turismo 2025, lançada pelo Ministério do Turismo em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur.

De acordo com a publicação, Cuiabá foi o 9º destino aéreo mais reservado do Brasil para o primeiro trimestre de 2025, segundo levantamento feito com base na plataforma da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que monitora a movimentação da aviação comercial mundial. O ranking inclui grandes centros urbanos e cidades turísticas consolidadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Porto Seguro.

Além disso, Cuiabá também se destacou como um dos destinos mais procurados pelos viajantes brasileiros em 2024. A cidade ocupou a 2ª posição no ranking nacional, ficando atrás apenas de São Paulo, conforme dados da empresa SimilarWeb, que mensura o tráfego gerado em páginas da internet e aplicativos de viagens.

No comparativo com o ano anterior, a capital de Mato Grosso apresentou um crescimento expressivo de 39% no volume de buscas, sendo o segundo maior aumento percentual entre todos os destinos avaliados, atrás apenas de Gramado (RS), com alta de 46%.

No cenário internacional, Cuiabá também vem ganhado visibilidade. A cidade apareceu na 13ª colocação entre os destinos brasileiros mais buscados por turistas estrangeiros na plataforma Decolar, uma das maiores agências de viagens online da América Latina.

Para a secretária adjunta de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Maria Letícia Costa, o destaque no cenário turístico é resultado de uma série de medidas realizadas pela pasta, como a divulgação do turismo e do artesanato de Mato Grosso em feiras do segmento em todo o Brasil e no Reino Unido, entrega kits de equipamento de proteção individual para condutores turísticos e organização de press trips com jornalistas e influenciadores para o pantanal mato-grossense. A capital mato-grossense também é a porta de entrada para outros destinos no Estado.

A secretária adjunta Maria Letícia Costa apontou também que os dados confirmam o potencial turístico de Cuiabá e a importância de seguir investindo na estruturação do setor.

“Os dados reforçam que Cuiabá está cada vez mais no radar dos turistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Isso é resultado de um trabalho contínuo que estamos desenvolvendo para fortalecer o turismo local. Temos investido em infraestrutura, qualificação de serviços e promoção dos nossos atrativos em feiras e eventos especializados no Brasil e no exterior. Acreditamos no potencial da nossa capital como porta de entrada para os três biomas presentes no nosso Estado, com uma cultura rica, gastronomia única e hospitalidade que encanta quem nos visita”, concluiu.

Fonte: Governo MT – MT