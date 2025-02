Ager e PRF reforçam fiscalização de itens de segurança no transporte rodoviário intermunicipal

Quatro pessoas, entre elas dois menores de idade, envolvidas em um crime de tortura praticado contra três vítimas, foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (31.1), em rápida ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) e da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Primavera do Leste.

A ação, desencadeada após recebimento de denúncia, resultou no resgate das vítimas, que estavam extremamente machucadas e que possivelmente seriam alvo de execução.

Os dois suspeitos maiores de idade foram autuados em flagrante pelos crimes de tortura qualificada pelo sequestro, tráfico de drogas, integrar organização criminosa e corrupção de menores. Os dois adolescentes apreendidos responderão pelo ato infracional de tortura qualificada pelo sequestro, tráfico de drogas e organização criminosa.

As diligências iniciaram após a equipe da Polícia Civil receber denúncia de que uma mulher, integrante de uma facção criminosa, estava sendo mantida em cárcere dentro da sua própria residência, onde estava sendo vítima de castigos e tortura, a mando da própria organização criminosa.

Ainda segundo as informações, após a sessão de tortura, a vítima seria executada pelos criminosos.

Com base na denúncia, as equipes policiais se deslocaram até a residência da vítima, no bairro Padre Onesto Costa, onde constataram a veracidade dos fatos, sendo encontrados os quatro suspeitos, a vítima e mais um casal que também estava sendo mantido em cárcere pelo grupo criminoso.

As investigações apontaram que os suspeitos chegaram ao local por volta das 22 horas de quinta-feira (30), ocasião em que renderam a moradora da casa e iniciaram as torturas, sendo a vítima amarrada, agredida com cabo de vassoura, além de ter as pontas dos dedos queimadas.

Mais tarde o casal chegou à residência, ocasião em que também foram rendidos e mantidos em cárcere pelos criminosos. As vítimas apresentavam marcas dos golpes e queimaduras. No local, foi apreendido o cabo de vassoura quebrado (possivelmente em razão da violência), além de cordas utilizadas para amarrar as vítimas.

Uma bebê de oito meses, filha do casal, também estava na casa e foi resgatada na ação policial.

Diante das evidências, os quatro suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia, onde após serem interrogados, foi lavrado o flagrante, sendo posteriormente os criminosos colocados à disposição da Justiça.

Fonte: Governo MT – MT