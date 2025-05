Ager inicia ciclo de audiências públicas de Ouvidoria e Participação Social em Lucas do Rio Verde

Saber como agir em emergências pode salvar vidas, especialmente quando se tratar de acidentes de trânsito com vítimas presas ou locais de difícil acesso, que exigem cautela e consciência nas ações do socorro. Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) orienta como agir e o que evitar até a chegada do socorro especializado.

A tenente-coronel BM Marielle Paula Voltarelli Rodrigues, diretora adjunta de Saúde do CBMMT, explica que os primeiros socorros são ações imediatas feitas no local do acidente antes da chegada de atendimento profissional.

Segundo ela, cada situação tem suas particularidades e tentar ajudar as vítimas sem preparo técnico adequado pode colocar ainda mais vidas em risco. “Acidentes com veículos em chamas, em curvas perigosas ou com exposição a substâncias tóxicas exigem avaliação cuidadosa”, explica.

Mesmo assim, há condutas mínimas que qualquer pessoa pode seguir para auxiliar as vítimas:

• Mantenha a calma e evite agir por impulso;

• Sinalize o local com o triângulo do carro, sempre a uma distância segura;

• Ligue imediatamente para o 193, informando o número de vítimas e seu estado.

Mais importante ainda é saber o que não fazer:

• Não abandone a vítima;

• Não omita socorro, mesmo que não tenha presenciado o acidente;

• Não tente retirar a vítima das ferragens;

• Não tumultue o local;

• Não recuse colaborar com as autoridades.

A diretora de saúde reforça ainda que quem não for profissional de saúde ou não tiver conhecimento mínimo necessário deve evitar o contato com a vítima. A melhor ajuda, neste caso, é acionar o resgate do Corpo de Bombeiros Militar, via 193, ou do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), via 192, e esperar com segurança.

“A conscientização sobre os limites da ação leiga é essencial. Agir de forma errada pode piorar o quadro da vítima, mesmo com boas intenções”, concluiu a tenente-coronel Marielle.

