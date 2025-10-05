MATO GROSSO
Ager instala câmeras de monitoramento em todos os Postos Avançados de Atendimento
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) concluiu a instalação de câmeras de monitoramento em seus oito Postos Avançados de Atendimento (PAAGs), localizados em Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças, Ribeirão Cascalheira, Cáceres, Juína, Alta Floresta e Sinop.
A iniciativa faz parte do processo de modernização da Agência e tem como objetivo reforçar a segurança patrimonial. Além de aumentar a proteção dos servidores que atuam diretamente no atendimento ao público, o monitoramento contribui para aprimorar a gestão e garantir maior transparência nos serviços prestados.
Com essa medida, a Ager busca oferecer mais segurança e eficiência no atendimento, fortalecendo o compromisso da instituição com a qualidade e a confiabilidade dos serviços de regulação em todo o Estado, destacou o presidente regulador da Agência, Luis Nespolo.
“A Ager-MT concluiu uma etapa importante ao incluir os PAAGs no sistema de monitoramento. Essa medida fortalece a integração das operações da Agência em oito regiões do Estado e reforça o apoio à segurança dos nossos servidores”, completou.
Ouvidoria da Ager
Para sugestões, pedidos de informação, elogios, reclamações ou denúncias relacionadas aos serviços públicos regulados e fiscalizados pela Ager, os cidadãos podem entrar em contato com a Ouvidoria pelo site www.ager.mt.gov.br/ouvidoria, pelo telefone 0800 647 6464 (ligação gratuita) ou ainda pelo WhatsApp (65) 9 9675-8719.
Os Postos Avançados de Atendimento (PAAGs) também estão preparados para receber manifestações da população, contando com a inclusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no protocolo de atendimento, por meio da Central de Intérpretes de Libras (CIL).
Além de promover a comunicação acessível, o protocolo da Agência prevê ações de acolhimento social aos passageiros. Em situações específicas, eles podem ser encaminhados para centros especializados, garantindo maior suporte e cuidado.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Setasc abre inscrições para sorteio do Camarote dos Autistas para jogo do Cuiabá contra Novorizontino
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) abriu inscrições para o sorteio que levará, de forma gratuita, portadores da Carteira de Identificação do Autista a um camarote da Arena Pantanal. O sorteio é válido para a partida do Cuiabá Esporte Clube contra o Novorizontino, que ocorre na próxima quarta-feira (8.10), às 18h.
A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os interessados podem se inscrever até às 9h da manhã da terça-feira (7), por meio de formulário disponibilizado no site da Setasc – clique aqui para se inscrever. Um dos campos a serem preenchidos requer o número da Carteira de Identificação do Autista.
O sorteio será realizado na terça-feira (7.10), logo após o encerramento das inscrições, a partir dos nomes inscritos no formulário. Após a realização do sorteio, a equipe da Setasc verifica se o sorteado está inscrito na Carteira de Identificação do Autista. Caso não esteja, um novo sorteio será realizado para ocupar a vaga aberta.
Além da confirmação da inscrição na Carteira de Identificação do Autista, é necessário fazer o cadastro no FacePass para ter acesso à Arena Pantanal.
Carteira de Identificação do Autista
O documento é emitido de forma gratuita pela Setasc e contém informações específicas e qualificadas da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o contato de emergência e, caso haja, informações de seu representante legal/cuidador.
O cadastro da Carteira de Identificação do Autista é realizado pelo aplicativo MT Cidadão, na modalidade digital e/ou física (impressa). O prazo para a emissão da carteira digital é de cinco dias a contar do envio da documentação via aplicativo, análise e aprovação pela equipe da Setasc. Já para a emissão da carteira física, o prazo é de até 30 dias.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (65) 98421-4080 / (65) 3613-5711 ou no site da Setasc.
FacePass
O cadastramento facial para a entrada na Arena Pantanal é gerido pelo aplicativo FacePass Brasil, empresa responsável pela implantação e desenvolvimento do sistema de reconhecimento facial no estádio. Para se cadastrar, o usuário deve preencher os formulários com informações pessoais e de endereço. O cadastro é feito no site: facepassbrasil.com.br/cadastrar-se
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Operação prende 12 condutores embriagados em Cuiabá
A 73ª edição da Operação Lei Seca, realizada na madrugada deste domingo (5.10), em Cuiabá, resultou na prisão de 12 pessoas por embriaguez ao volante. As abordagens ocorreram na avenida Carmindo Campos, no bairro Grande Terceiro.
Além das prisões por embriaguez, quatro pessoas foram presas por crimes de adulteração de veículo, favorecimento pessoal, desobediência e resistência.
Ao todo, foram realizados 106 testes de alcoolemia que resultaram na confecção de 85 Autos de Infração de Trânsito (AIT). Do total de infrações 23 foram contra condutores flagrados sob efeito de álcool, oito pela recusa ao teste de alcoolemia, oito por não possuir habilitação, 26 por conduzir veículo não licenciado e 20 por infrações diversas.
Também foram fiscalizados 103 veículos, sendo 51 autuados e 43 removidos (32 carros e 10 motos).
A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI). Nesta ação foram empregadas equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Delegacia de Trânsito (Deletran), Departamento de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros (CBM), Perícia Técnica, Polícia Penal, Sistema Socioeducativo e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).
Fonte: Governo MT – MT
Setasc abre inscrições para sorteio do Camarote dos Autistas para jogo do Cuiabá contra Novorizontino
Vigilância Sanitária alerta sobre riscos de bebidas clandestinas e orienta população
Sinop disputa seis finais dos Jogos Abertos Mato-grossense – etapa regional, neste domingo
Operação prende 12 condutores embriagados em Cuiabá
Ager instala câmeras de monitoramento em todos os Postos Avançados de Atendimento
Segurança
PM prende homem após agredir a mãe e duas filhas menores de idade em Várzea Grande
Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, na noite deste sábado (4.10), um homem suspeito de agredir a própria mãe, de...
Suspeito de agredir esposa com chutes na cabeça é preso pela Polícia Militar
Militares do Núcleo de São José do Xingu prenderam, na manhã deste domingo (5.10), um homem, de 23 anos, suspeito...
Ação integrada prende suposto autor de homicídios e outras tentativas em Cáceres
Policiais militares do 6º Batalhão, com apoio da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, prenderam, neste sábado (4.10), um homem,...
MT
Brasil
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil5 dias atrás
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
-
Brasil5 dias atrás
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
-
CIDADES6 dias atrás
TJMT amplia Rede de Proteção à Mulher e fortalece combate à violência em São José dos Quatro Marcos
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
Mutirão Eleitoral acontece neste sábado (27), no distrito do Coxipó do Ouro
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Conab realiza leilões quarta e quinta, em apoio à safra 24/25 no Sul do país
-
Brasil3 dias atrás
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
-
Brasil3 dias atrás
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Poços de Caldas vai sediar o Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras