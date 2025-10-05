Ager instala câmeras de monitoramento em todos os Postos Avançados de Atendimento

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) concluiu a instalação de câmeras de monitoramento em seus oito Postos Avançados de Atendimento (PAAGs), localizados em Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças, Ribeirão Cascalheira, Cáceres, Juína, Alta Floresta e Sinop.

A iniciativa faz parte do processo de modernização da Agência e tem como objetivo reforçar a segurança patrimonial. Além de aumentar a proteção dos servidores que atuam diretamente no atendimento ao público, o monitoramento contribui para aprimorar a gestão e garantir maior transparência nos serviços prestados.

Com essa medida, a Ager busca oferecer mais segurança e eficiência no atendimento, fortalecendo o compromisso da instituição com a qualidade e a confiabilidade dos serviços de regulação em todo o Estado, destacou o presidente regulador da Agência, Luis Nespolo.

“A Ager-MT concluiu uma etapa importante ao incluir os PAAGs no sistema de monitoramento. Essa medida fortalece a integração das operações da Agência em oito regiões do Estado e reforça o apoio à segurança dos nossos servidores”, completou.

Ouvidoria da Ager

Para sugestões, pedidos de informação, elogios, reclamações ou denúncias relacionadas aos serviços públicos regulados e fiscalizados pela Ager, os cidadãos podem entrar em contato com a Ouvidoria pelo site www.ager.mt.gov.br/ouvidoria, pelo telefone 0800 647 6464 (ligação gratuita) ou ainda pelo WhatsApp (65) 9 9675-8719.

Os Postos Avançados de Atendimento (PAAGs) também estão preparados para receber manifestações da população, contando com a inclusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) no protocolo de atendimento, por meio da Central de Intérpretes de Libras (CIL).

Além de promover a comunicação acessível, o protocolo da Agência prevê ações de acolhimento social aos passageiros. Em situações específicas, eles podem ser encaminhados para centros especializados, garantindo maior suporte e cuidado.

Fonte: Governo MT – MT