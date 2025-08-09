AGER-MT lamenta acidente na BR-163 envolvendo ônibus da concessionária Novo Caminho SPE/Rio Novo Transportes

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER-MT) manifesta profundo pesar pelo grave acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (8.8), no km 648 da BR-163, próximo a Lucas do Rio Verde, envolvendo um ônibus da empresa Novo Caminho SPE Ltda. (Rio Novo Transportes), que seguia de Cuiabá para Sinop, e uma carreta basculante.

De acordo com informações preliminares divulgadas em nota oficial da concessionária, a colisão resultou em 11 vítimas fatais, incluindo o motorista do ônibus, e deixou vários feridos que estão recebendo atendimento médico nas unidades de saúde da região.

A concessionária Novo Caminho SPE/Rio Novo Transportes informa que está oferecendo todo o suporte às vítimas e aos seus familiares. A empresa mantém um canal especial de atendimento para esclarecimentos pelo telefone 0800 802 2222.

A AGER-MT destaca que o ônibus, de placa SPU0H07, prefixo 25104, modelo 2025, passou por vistoria técnica em julho deste ano, com validade até 11 de julho de 2026, e possuía apólice de seguro de responsabilidade civil obrigatória vigente até 4 de junho de 2026.

A AGER-MT acompanha de forma contínua as apurações conduzidas pelas autoridades competentes para o esclarecimento das circunstâncias e causas do acidente.

Fonte: Governo MT – MT