Ager realiza operação de fiscalização no transporte intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande

O vice-governador Otaviano Pivetta afirmou que a educação é uma prioridade do Governo de Mato Grosso e que os investimentos em infraestrutura, formação e alfabetização estão mudando a realidade das escolas públicas no Estado.

Otaviano Pivetta participou, nesta sexta-feira (4.7), da entrega da reforma e ampliação da Escola Estadual Professora Alice Barbosa Pacheco, em Campo Verde, e de suas salas anexas no distrito de Santo Antônio da Fartura. A obra foi executada pela prefeitura, por meio de convênio com o Governo do Estado, com investimento de R$ 5,7 milhões.

“Nosso objetivo é fazer com que a educação de Mato Grosso seja uma das cinco melhores do Brasil. Quando o Estado encontra um parceiro sério e dedicado, como é o caso de Campo Verde, os projetos saem do papel. A escola é da população, dos filhos de vocês. É um espaço público que precisa do envolvimento das famílias, do sentimento de pertencimento que vejo aqui”, destacou o vice-governador.

Os avanços no ensino público do Estado já aparecem nos resultados. Mato Grosso teve o segundo melhor desempenho do país no Ideb do Ensino Médio, subindo do 19º para o 8º lugar no ranking nacional.

Desde 2019, o Estado entregou 37 escolas novas, reformou 84 unidades e tem outras 49 em obras, além de 9 escolas conveniadas com processos licitatórios em andamento. O investimento total ultrapassa R$ 1,2 bilhão. Também foram entregues 43 quadras poliesportivas, com outras 17 em construção.

Outro dado relevante é a redução da taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 a 59 anos, que caiu para 3,8% — o menor índice desde 2016. O percentual está abaixo da média nacional e supera a meta estabelecida pela Secretaria de Estado de Educação.

“É com investimento, parceria com os municípios e presença do Estado nas comunidades que a gente transforma a vida dos estudantes. E é pela educação que vamos construir um futuro melhor para Mato Grosso”, concluiu o vice-governador.

Fonte: Governo MT – MT