Agora Tem Especialistas garante terceiro turno para ampliar atendimento a pacientes do SUS em Juazeiro (BA)

O atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS) da Bahia será fortalecido com três medidas anunciadas, nesta quinta-feira (17), em Juazeiro (BA), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Além de ampliar para R$ 99,1 milhões os recursos federais repassados anualmente ao estado para o custeio de serviços de saúde média e alta complexidade, o governo federal vai destinar R$ 485,4 mil para a implementação do terceiro turno na Policlínica Regional de Juazeiro, que atende 10 municípios da região. Essa medida do Agora Tem Especialistas se soma à entrega de cinco Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), que integra um conjunto de ações do programa para reduzir o tempo de espera por serviços especializados.

Com o investimento federal, a Policlínica Regional de Juazeiro passará a funcionar no período noturno e nos finais de semana com 113 novos profissionais, a partir do próximo domingo (20/7). “Isso significa mais tomografias, mais ressonâncias e mais cirurgias para quem mais precisa”, reforçou o ministro Alexandre Padilha. Neste primeiro momento, estão previstos 1,2 mil atendimentos, com mais 3 mil programados até outubro.

“Durante anos, foram construídas policlínicas sem apoio federal. Agora, com o presidente Lula, essas unidades recebem investimentos, profissionais e equipamentos. E mais: novas policlínicas serão construídas com recursos do PAC. É o Brasil cuidando do seu povo”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A ampliação do turno de atendimento faz parte de um conjunto de ações do Agora Tem Especialistas, que, ao investir na capacidade instalada do SUS, busca resolver demandas históricas da população. Essa unidade de saúde atende 10 municípios da região: Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Uauá.

“O Agora Tem Especialistas nasceu de uma obsessão minha: garantir que o povo mais humilde tenha acesso rápido a exames, a consultas e a tratamento. Ninguém mais pode morrer com a receita embaixo do travesseiro”, defendeu o presidente Lula, reforçando que nenhum brasileiro ou brasileira deve ficar sem atendimento por falta de dinheiro, por distância ou por falta de médico. “É por isso que estamos fazendo o que nunca foi feito neste país”, reiterou.

Ampliação do Teto MAC

O Ministério da Saúde também anunciou, para a Bahia, a ampliação do Teto MAC, no valor de R$ 99,1 milhões por ano. Todo mês, o estado recebe recursos federais para custear serviços de média e alta complexidade. Alinhado ao programa Agora Tem Especialistas, o objetivo é garantir mais serviços especializados à população.

Com o novo valor do Teto MAC, a Bahia terá um reforço fundamental para garantir a realização de mais cirurgias, exames e internações. Do montante total, o estado já poderá contar, ainda neste ano, com R$ 49,5 milhões. A medida permitirá 581 mil exames e consultas especializadas e ampliará o horário de funcionamento em 26 policlínicas.

Unidades Odontológicas Móveis (UOMs)

O estado da Bahia também recebeu cinco Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), adquiridas com recursos do Novo PAC. Com isso, os municípios de Curaçá, Sento Sé e Uauá (região de Juazeiro), além de Chorochó e Macururé (região de Paulo Afonso), passam a oferecer atendimento odontológico especializado mais próximo das comunidades, beneficiando cerca de 17 mil pessoas.

Cada unidade conta com equipamentos modernos, incluindo impressora 3D para a produção de próteses dentárias, e tem custo unitário de R$ 379,8 mil. Essas cinco UOMs fazem parte de um total de 400 unidades que estão sendo distribuídas em todo o país. Com as Unidades Odontológicas Móveis, a saúde bucal dessas regiões avança, aproximando cuidados especializados da população.

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde