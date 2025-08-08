Cuiabá
Agosto Dourado em Cuiabá aborda saúde bucal na primeira infância
Como parte das ações da campanha Agosto Dourado, mês dedicado à promoção do aleitamento materno, a Secretaria Adjunta de Saúde Bucal de Cuiabá promoveu, na última quinta-feira (07), uma capacitação online com profissionais da rede municipal. O evento foi realizado em parceria com a Saúde Digital e marcou o início de uma série de ações voltadas à conscientização sobre a importância dos cuidados odontológicos desde a gestação até os primeiros anos de vida da criança.
A capacitação está disponível para acesso público no canal da Saúde Digital no YouTube, e pode ser assistida pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=PmqEYG3EE1U
A secretária adjunta de Saúde Bucal, Cristhiane Leite, explica que as ações vão além da valorização do aleitamento materno pelo viés nutricional, imunológico e emocional. A proposta é ampliar o debate e destacar como a amamentação também contribui para o desenvolvimento orofacial da criança e para a saúde bucal como um todo.
“Nosso objetivo é resgatar com o Agosto Dourado não só a importância da amamentação do ponto de vista imunológico, do vínculo com a criança, nutricional, mas também destacar o impacto para a imunidade das mucosas e para o desenvolvimento orofacial. Queremos resgatar no município de Cuiabá a importância da saúde bucal desde a concepção, ou seja, desde a gestação”, afirmou Cristhiane.
A gestora destacou ainda a importância da capacitação como ferramenta essencial para mobilizar e qualificar os profissionais da rede municipal de saúde.
“A capacitação foi maravilhosa. Nosso objetivo neste mês é resgatar esse assunto, trazer evidência, e qualificar toda a atenção básica e a atenção especializada para que possamos fazer vários movimentos”, completou.
Entre as ações programadas para o Agosto Dourado estão:
• Ações aos sábados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com foco na captação de gestantes e realização da primeira consulta odontológica de bebês;
• Atividades temáticas às segundas-feiras nas clínicas e Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), com participação das odontopediatras da rede, que abordarão a saúde bucal materno-infantil nas salas de espera.
Cristhiane ressalta que estudos apontam a relação entre doenças periodontais em gestantes e o aumento de casos de partos prematuros, o que reforça a importância de incluir o acompanhamento odontológico durante a gravidez.
“Só começando desde essas fases iniciais é que vamos conseguir mudar a história da condição de saúde bucal da nossa cidade”, concluiu.
As ações seguem durante todo o mês de agosto, reforçando o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde integral, desde os primeiros momentos da vida.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Estado transfere prédio do Nilo Póvoas para Cuiabá montar complexo para autistas e neurodivergentes
A Prefeitura de Cuiabá deu um passo histórico nesta sexta-feira (8) para a inclusão e o acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neurodivergências. Em cerimônia no Palácio Paiaguás, a primeira-dama e vereadora Samantha Iris, o prefeito Abilio Brunini e o vice-governador Otaviano Pivetta assinaram o acordo de cooperação que transfere oficialmente ao município a gestão do antigo Colégio Estadual Nilo Póvoas, localizado no centro da capital.
O espaço será transformado em um complexo voltado ao atendimento de crianças, adolescentes e adultos autistas. A proposta é oferecer estrutura integrada para inclusão social, educação, saúde, esporte e lazer, além de ampliar a rede de apoio às famílias.
“Esse é um presente para Cuiabá. Vamos fazer do antigo Nilo Póvoas uma das maiores causas do autismo no Brasil, com um centro que vai acolher desde crianças até adultos, com respeito, dignidade e inclusão”, afirmou a primeira-dama Samantha Iris, responsável por articular a cessão do prédio junto ao Governo do Estado.
O prefeito Abilio Brunini destacou o potencial transformador do projeto: “Queremos atender o máximo de pessoas possível, com um espaço especializado, cheio de possibilidades, que vai trabalhar a inclusão de forma real e concreta. É um grande passo que damos para transformar Cuiabá em referência estadual e nacional no cuidado com pessoas autistas”.
O vice-governador Otaviano Pivetta ressaltou a importância da parceria entre Estado e município: “Sabemos que os municípios, por estarem mais próximos da população, têm melhores condições de executar projetos como esse. E o Governo do Estado está aqui para apoiar. Essa ideia nasceu com a dona Virgínia e agora se materializa com a dedicação da Samantha. É uma causa nobre, que merece todo o nosso esforço.”
O prédio do antigo colégio conta com dois pavimentos, anfiteatro, quadra poliesportiva e dezenas de salas, o que permitirá a implantação de múltiplos serviços. A Prefeitura já articula novas parcerias para viabilizar a reestruturação do local.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Sine de Cuiabá oferece 476 vagas com destaque para mecânica e construção
O Sine Municipal de Cuiabá, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, oferece 476 empregos nesta sexta-feira, 8 de agosto.
Entre as ocupações com os salários e benefícios mais altos estão:
– Mecânico, que paga salário de R$ 4.990,00 mais vale-transporte (VT) e ajuda de custo.
– Mecânico de diesel (exceto de veículo automotores): salário de R$ 5.000,00.
– Motorista de caminhão: salário de R$ 2.870,00 mais VT, horas extras e refeição no local.
– Pizzaiolo: Salário de R$ 2.700,00 mais VT, premiação, refeitório interno e plano de cargos.
– Vendedor interno: salário de R$ 3.000,00 mais VT, assistência odontológica, seguro de vida, ticket-alimentação e convênio com SESC.
– Carpinteiro: salário de R$ 2.732,40 mais VT, alimentação no local, horas extras e vale-refeição.
– Serralheiro de alumínio: salário de R$ 2.500,00 mais VT, alimentação, insalubridade e meta de produção.
– Armador de estrutura e concreto armado: salário de R$ 2.389,00 mais VT, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, refeição na obra e convênio com farmácia.
– Carpinteiro: Salário de R$ 2.389,00 mais VT, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação, refeição na obra e convênio com farmácia.
– Pedreiro: Salário de R$ 2.389,00 mais VT, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição, refeição na obra e convênio com farmácia.
Além dessas, também se destacam:
– Empregado doméstico arrumador: salário de R$ 2.300,00 mais VT e alimentação.
– Gerente de empresas comerciais: salário de R$ 2.300,00 mais VT, ticket-alimentação e bonificação.
– Assistente de compras: salário de R$ 2.300,00 mais VT, assistência médica e odontológica, seguro de vida, day off (folga) e restaurante na empresa.
Atendimento
Os interessados devem procurar o Sine, localizado na Travessa Celso Luís M. de Almeida, nº 45, bairro Poção, no prédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho (Smat).
O horário de atendimento é das 8h às 17h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp: (65) 99251-7480.
No local, também é oferecido atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), com apoio para abertura, regularização e encerramento do registro.
Serviços do Sine
O Sine Municipal realiza a intermediação de vagas de emprego e atendimento para solicitação do seguro-desemprego. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.
Informações importantes ao trabalhador
Mantenha o cadastro atualizado nos postos do Sine ou por canais digitais.
Consulta de vagas: empregabrasil.mte.gov.br
Solicitação de seguro-desemprego on-line: pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site acima.
Exclusivo para empresas
O Sine também dispõe de canais exclusivos para empresas interessadas em anunciar vagas. O contato pode ser feito pelos telefones:
(65) 3645-7216 ou 3645-7237,
WhatsApp: (65) 99255-2450,
e e-mail: [email protected].
Confira as oportunidades
Açougueiro – 02
Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 05
Ajudante de obra – 18
Armador de estrutura e concreto armado – 03
Assistente administrativo – 02
Assistente de compras – 01
Assistente de engenharia (construção civil) – 01
Assistente de vendas – 02
Atendente balconista – 50
Atendente balcão – 23
Atendente de lanchonete – 09
Atendente de lojas – 05
Atendente de padaria – 07
Auxiliar de armazenamento – 02
Auxiliar de cozinha – 02
Auxiliar de desenvolvimento infantil – 02
Auxiliar de escritório – 01
Auxiliar de limpeza – 12
Auxiliar de linha de produção – 08
Auxiliar de logística – 42
Auxiliar de manutenção de edifícios – 01
Auxiliar de mecânico de autos – 01
Auxiliar de operação – 15
Auxiliar de serviços jurídico – 01
Auxiliar nos serviços de alimentação – 01
Balconista de lanchonete – 03
Biomédico – 01
Camareira de hotel – 02
Carpinteiro – 08
Comprador – 01
Conferente de logistica – 01
Consultor de vendas – 03
Controlador de pragas – 02
Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
Empregado doméstico arrumador – 01
Engenheiro florestal – 01
Esteticista – 02
Garçom – 95
Gerente de empresas comerciais – 03
Lavador de carros – 05
Mecânico – 01
Mecânico de veículo – 02
Mecânico de diesel (exceto de veículo automotores) – 01
Operador caixa – 06
Operador de caixa – 07
Operador de telemarketing ativo e receptivo – 04
Operador de vendas (loja) – 03
Pedreiro – 03
Pizzaiolo – 50
Recepcionista em geral – 01
Repositor de mercadorias – 12
Vendedor interno – 17
Vendedor pracista – 01
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
