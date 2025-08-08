Agosto Dourado em Cuiabá aborda saúde bucal na primeira infância

Como parte das ações da campanha Agosto Dourado, mês dedicado à promoção do aleitamento materno, a Secretaria Adjunta de Saúde Bucal de Cuiabá promoveu, na última quinta-feira (07), uma capacitação online com profissionais da rede municipal. O evento foi realizado em parceria com a Saúde Digital e marcou o início de uma série de ações voltadas à conscientização sobre a importância dos cuidados odontológicos desde a gestação até os primeiros anos de vida da criança.

A capacitação está disponível para acesso público no canal da Saúde Digital no YouTube, e pode ser assistida pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=PmqEYG3EE1U

A secretária adjunta de Saúde Bucal, Cristhiane Leite, explica que as ações vão além da valorização do aleitamento materno pelo viés nutricional, imunológico e emocional. A proposta é ampliar o debate e destacar como a amamentação também contribui para o desenvolvimento orofacial da criança e para a saúde bucal como um todo.

“Nosso objetivo é resgatar com o Agosto Dourado não só a importância da amamentação do ponto de vista imunológico, do vínculo com a criança, nutricional, mas também destacar o impacto para a imunidade das mucosas e para o desenvolvimento orofacial. Queremos resgatar no município de Cuiabá a importância da saúde bucal desde a concepção, ou seja, desde a gestação”, afirmou Cristhiane.

A gestora destacou ainda a importância da capacitação como ferramenta essencial para mobilizar e qualificar os profissionais da rede municipal de saúde.

“A capacitação foi maravilhosa. Nosso objetivo neste mês é resgatar esse assunto, trazer evidência, e qualificar toda a atenção básica e a atenção especializada para que possamos fazer vários movimentos”, completou.

Entre as ações programadas para o Agosto Dourado estão:

• Ações aos sábados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com foco na captação de gestantes e realização da primeira consulta odontológica de bebês;

• Atividades temáticas às segundas-feiras nas clínicas e Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), com participação das odontopediatras da rede, que abordarão a saúde bucal materno-infantil nas salas de espera.

Cristhiane ressalta que estudos apontam a relação entre doenças periodontais em gestantes e o aumento de casos de partos prematuros, o que reforça a importância de incluir o acompanhamento odontológico durante a gravidez.

“Só começando desde essas fases iniciais é que vamos conseguir mudar a história da condição de saúde bucal da nossa cidade”, concluiu.

As ações seguem durante todo o mês de agosto, reforçando o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde integral, desde os primeiros momentos da vida.

#PraCegoVer

Na imagem, aparece uma mulher vestida de forma elegante, com roupas em tons claros. Ela está sentada à sua mesa de trabalho, onde também é possível ver o seu computador.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT