Várzea Grande
Agosto Dourado tem início com manhã de acolhimento, trocas e incentivo à amamentação
Campanha segue em outras unidades de saúde do Município, reforçando o compromisso da atual gestão com a saúde materno-infantil e o direito de toda criança a um começo de vida saudáv
Em um gesto de amor, cuidado e compromisso com a saúde das mamães e bebês. A equipe do Programa Saúde da Criança e Adolescente, da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta quarta-feira, 6 de agosto, às ações da campanha Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno.
A primeira unidade a realizar as atividades foi a Unidade de Saúde da Família do bairro 24 de Dezembro, que foi transformada em um verdadeiro espaço de acolhimento, aprendizado e escuta. Desde as primeiras horas da manhã, a equipe da unidade – formada por médicos, enfermeiros, dentista e agentes comunitários- se mobilizou para proporcionar um momento especial às gestantes e puérperas da região.
A recepção da unidade foi toda decorada com balões nas cores da campanha: dourado e branco, e foi oferecido um delicioso café da manhã regado de sorteios de brindes e uma roda de conversa repleta de troca de experiências. Durante o encontro, foram abordados temas fundamentais, como a pega correta na hora da mamada, a importância do leite materno nos primeiros meses de vida e cuidados com o bebê após a amamentação, como o tempo necessário para o bebê arrotar e como lidar com episódios de refluxo.
Durante as orientações do médico e da dentista da unidade, a responsável técnica da do Programa Saúde da Criança e Adolescente, Steffany Carneiro, também compartilhou sua própria experiência como mãe jovem. Com sensibilidade, ela relembrou os desafios da amamentação e contou como o aleitamento foi essencial no desenvolvimento saudável de seus filhos, que enfrentaram refluxo nos primeiros meses de vida. “A maternidade transforma, ensina e fortalece. E amamentar é um ato de amor que alimenta o corpo e o vínculo com o bebê. Poder falar sobre isso com outras mulheres e falar da importância de uma rede de apoio gratificante, até porque, nós da saúde, estamos aqui para orientá-las”, disse Steffany.
A campanha do Agosto Dourado segue em outras unidades de saúde do Município, reforçando o compromisso da atual gestão com a saúde materno-infantil e o direito de toda criança a um começo de vida saudável.
Segue a programação:
USF Capão Grande – 07/08, às 14h
USF Marajoara – 13/08, às 13h
USF Ouro Verde – 15/08, às 7h45
USF Parque do Lago – 15/08
USF Construmat – 19/08, às 8h30
USF São Mateus – 20/08, às 8h
USF Santa Isabel – 20/08, às 14h
USF Souza Lima – 20/08, às 8h
USF Água Limpa – 21/08, às 7h
Maringá 1 – 22/08, às 8h
USF Cohab Cristo Rei – 25/08, às 13h
USF Passagem da Conceição – 27/08, às 8h
USF Manga – 27/08, às 8h
AGOSTO DOURADO – Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o aleitamento materno é exclusivo até os seis meses de idade e de forma complementar até os dois anos ou mais, e pode salvar mais de 820 mil crianças menores de cinco anos por ano em todo o mundo.
A iniciativa do Agosto Dourado também busca combater a desinformação e incentivar a criação de ambientes favoráveis à amamentação – seja em casa, no trabalho ou em espaços públicos. O apoio da família, dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo é essencial para que mais mães se sintam seguras e confiantes em amamentar.
O aleitamento materno salva vidas, fortalece vínculos e constrói um futuro mais saudável para todos. Apoiar essa causa é um dever coletivo.
Várzea Grande
Secretário de Educação quer aprimorar gestão e eficiência pública com adoção de tecnologias
Em reunião técnica foram discutidas soluções tecnológicas que podem otimizar processos internos, garantir maior transparência e oferecer suporte mais eficaz às demandas das unidades escolares do Município
O Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, promoveu reunião com a equipe de Tecnologia da Informação (T.I.) da Pasta e da empresa Ábaco Tecnologia da Informação. A reunião, ocorrida na manhã desta quarta-feira, (6), teve o objetivo de fortalecer a parceria no fomento da capacitação técnica na gestão pública.
De acordo com o secretário, além de promover o uso de novas tecnologias voltadas à modernização e eficiência da gestão, a iniciativa está alinhada com as propostas da prefeita Flávia Moretti e o vice Tião da Zaeli – ambos do PL – para a gestão pública e reforça o compromisso da administração com a eficiência e melhoria contínua da prestação de serviços à população.
Durante a reunião, foram discutidas soluções tecnológicas que podem otimizar processos internos, garantir maior transparência e oferecer suporte mais eficaz às demandas das unidades escolares do Município. A capacitação da equipe de T.I. também foi tratada como prioridade, visando preparar os profissionais para os desafios da transformação digital no setor público.
A parceria da Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer com a Ábaco Tecnologia marca mais um passo significativo rumo a uma gestão mais ágil, eficiente e conectada às necessidades da comunidade escolar. O secretário Igor Cunha destacou a importância do investimento em tecnologia na rede municipal como importante ferramenta na melhoria dos níveis do ensino/aprendizagem, assim como no avanço e agilidade dos processos administrativos internos das unidades escolares.
Segundo Igor, a digitalização de processos é fundamental para dar celeridade às demandas da educação, reduzir a burocracia e garantir uma gestão mais ágil e eficiente. “Investir em tecnologia é buscar uma educação mais dinâmica, rápida, integrada e inteligente. Queremos modernizar toda a rede de ensino com sistemas que facilitem o acesso à informação, otimizem a gestão escolar e aproximem ainda mais a Secretaria das necessidades reais da escola”, pontuou.
Várzea Grande
Várzea Grande marca presença na 42º FIPe com estande “Salve a Data”
Município vai aproveitar a grande vitrine do Festival Internacional de Pesca Esportiva para apresentar o seu 1º Festival de Pesca Esportiva de Bonsucesso, que será realizado em setembro
A Prefeitura de Várzea Grande participa pela primeira vez, e com estande, do 42º Festival Internacional de Pesca Esportiva (FIPe), em Cáceres, o maior evento de pesca esportiva e pesca embarcada em água doce do mundo que será realizado de 6 a 10 deste mês. Localizado na praça Barão do Rio Branco, no pavilhão de artesanato, o espaço do Município levará ao público um pouco da cultura, turismo e artesanato local, além de anunciar o “Salve a Data” para o 1º Festival de Pesca Esportiva de Várzea Grande, que previsto para setembro, no Distrito de Bonsucesso.
A prefeita Flávia Moretti (PL) participa da abertura da FIPe, logo mais às 19h, em Cáceres. Moretti vai abrir o estande de Várzea Grande e pessoalmente anunciar o evento inédito de pesca esportiva de Várzea Grande. “Será mais uma programação para entrar para o calendário da cidade e que vai, com certeza, reunir de dezenas de amantes do esporte. Não tenho dúvidas que trazer um festival como essa para Bonsucesso é reafirmar toda história, tradição e cultura da nossa cidade”.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mario Quidá Neto, o momento no FIPe vai além do lançamento oficial do festival, será uma prévia para o público já cativo do evento. “Queremos apresentar para os cacerenses e turistas o melhor da cultura, economia criativa, religiosidade, história, pontos turísticos e belezas naturais de Várzea Grande. Aproveitaremos para acompanhar a organização e preparar o terreno para o nosso festival”, explica.
Além do “Salve a Data – o famoso Save the date -”, o estande oferecerá aos visitantes a experiência da confecção artesanal da tradicional viola de cocho, com o Mestre Jociley Francisco da Silva, e a produção das redes de Limpo Grande, em parceria com as artesãs da TeceArte. Produtos artesanais estarão à venda, inclusive peças da Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso (AMFMT) e da TeceArte.
O FIPe, conhecido por ser muito mais que uma competição, traz uma programação completa com shows regionais e nacionais gratuitos, apresentações culturais, feiras náutica, gastronômica e de artesanato, parque de diversões, jogos de praia, oficinas ambientais e diversas opções de lazer para moradores e turistas.
1º FESTIVAL – A prefeita destacou a importância do convite feito pela Secretaria de Turismo de Cáceres, após visita ao estande de Várzea Grande na FIT Pantanal deste ano. “Várzea Grande é uma cidade estratégica da região Metropolitana de Cuiabá, com rica tradição cultural e enorme potencial turístico. Nosso festival de pesca esportiva vai valorizar os recursos naturais, incentivar a prática esportiva e fomentar a economia local por meio do turismo sustentável”.
O 1º Festival de Pesca Esportiva de Várzea Grande está previsto para os dias 26, 27 e 28 de setembro, às margens do rio Cuiabá, na região do Bonsucesso, próximo à ponte Juscelino Kubitschek. O evento será voltado para pescadores amadores e profissionais, famílias, turistas e empreendedores locais, reunindo também atividades de educação ambiental, música, gastronomia e lazer para todas as idades.
“Mais informações sobre o festival serão divulgadas em breve. É importante que todos fiquem atentos e salvem essa data no seu calendário”, anunciou Mario Quidá.
Foragido envolvido em crimes de furto é preso pela Polícia Civil na zona rural de Jaciara
Bombeiros extinguem um incêndio florestal e combatem dois nesta quarta-feira (6)
Semob adia interdição na Av. Mato Grosso após diálogo com comerciantes
Prefeitura de Cuiabá convoca 60 aprovados para atuação em unidades educacionais da rede municipal
Agosto Dourado tem início com manhã de acolhimento, trocas e incentivo à amamentação
Segurança
Foragido envolvido em crimes de furto é preso pela Polícia Civil na zona rural de Jaciara
Um homem que estava com mandado de prisão em aberto por envolvimento em crimes de furto foi capturado pela Polícia...
Polícia Civil prende homem que descumpriu medidas protetivas reiteradamente em Cuiabá
Um homem que vinha descumprindo reiteradamente as medidas protetivas de urgência determinadas pela Justiça teve o mandado de prisão preventiva...
Polícia Civil lamenta morte de escrivão em Brasnorte
A Polícia Civil lamenta a morte do escrivão Antonio Carlos Heringer, de 51 anos, ocorrido por disparo de arma de...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura de Sinop orienta sobre período de proibição às queimadas urbanas e rurais
-
CIDADES5 dias atrás
Tchau Sufoco: lançada a campanha de renegociação de dívidas e de incentivo à educação financeira
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura realiza mutirão de cardiologia, ginecologia, ultrassonografia e saúde da mulher neste sábado (02)
-
Saúde6 dias atrás
Vacinação contra sarampo é intensificada no Tocantins e Maranhão
-
TCE MT6 dias atrás
TCE-MT inicia capacitação voltada ao fortalecimento das relações interpessoais no ambiente de trabalho
-
Política5 dias atrás
AL aprova em 1ª votação projeto que proíbe exposição de alunos a propagandas sobre ideologia de gênero
-
CIDADES6 dias atrás
Trânsito realiza mais de 90 mil metros de pintura de sinalização horizontal este ano
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura concede desconto de até 100% nos juros e multas em mutirão de renegociação fiscal