JUSTIÇA
Agosto Lilás: Alto Taquari reforça combate à violência contra a mulher e homenageia Ana Emília
“É mais do que ser contra, é preciso denunciar”. Com essa mensagem, a Comarca de Alto Taquari realizou um evento alusivo ao Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.
A solenidade reuniu terça-feira (26 de agosto) autoridades locais, representantes de instituições parceiras e comunidade em geral, destacando a importância da denúncia e da articulação entre Poder Público e sociedade civil na proteção das mulheres. A abertura contou com apresentação da canção “Triste, Louca ou Má”, da banda Francisco, el Hombre, que emocionou o público e reforçou a valorização feminina.
Durante o evento, o juiz Anderson Fernandes Vieira, titular da unidade, ressaltou o trabalho da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher de Alto Taquari, criada em 15 de maio de 2024 e composta por representantes do Judiciário, Executivo, Legislativo, Assistência Social, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cemulher), Saúde, Polícia Civil e Militar, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Educação, Associação Comercial, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
“A atuação conjunta da Rede, com reuniões periódicas e definição de estratégias, já apresenta resultados concretos na redução dos casos de violência comunicados ao Poder Público”, destacou o magistrado.
Também houve homenagem a Ana Emília Iponema Brasil Sotero, assessora técnica multidisciplinar da Cemulher e grande incentivadora da criação de redes de proteção em diversas comarcas do Estado, que faleceu no mês de julho. O defensor Público do Núcleo de Alto Taquari, Maxuel Pereira Dias, agradeceu a atuação permanente de Ana Emília em ações de conscientização e círculos de paz.
A mobilização contou ainda com apoio do comércio local, que ofereceu presentes distribuídos às pessoas participantes como forma de valorização.
“A campanha Agosto Lilás reforça a importância de denunciar, prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, evidenciando que a proteção das vítimas é responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade”, encerrou o juiz Anderson Vieira. Destacando que denúncias podem ser feitas pelo número 180.
Autor: Alcione dos Anjos
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Judiciário de MT movimenta mais de 10 mil processos ambientais em razão da Semana da Pauta Verde
Com a abertura marcada pelo plantio de uma árvore pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, como símbolo da responsabilidade ambiental do Poder Judiciário, o balanço final da Semana da Pauta Verde consolidou o compromisso do TJMT com resultados expressivos de 10.909 atos processuais foram proferidos em ações ambientais.
A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) coordenada pelo Fórum Ambiental do Poder Judiciário (Fonamb), mobilizou as 79 comarcas do Estado, com esforços concentrados entre os dias 18 e 22 de agosto. Foram realizadas 398 audiências e firmados 470 acordos. Desde o anúncio da iniciativa, em maio deste ano, até o encerramento da Semana, registraram-se 1.574 despachos, 6.473 decisões e 1.994 sentenças, evidenciando o impacto da priorização da pauta ambiental.
Mutirão Fiscal de Cuiabá
Além da prioridade de julgamento, destaque para o Mutirão de Execuções Fiscais Ambientais, conduzido na Comarca de Cuiabá, com audiências realizadas de forma virtual. A força-tarefa resultou na recuperação de R$ 5.782.717,09 em multas ambientais, valor destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), com a finalidade de financiar ações de restauração e reconstituição de bens lesados, defesa do meio ambiente, políticas de recursos hídricos e educação ambiental, nos termos da Lei Complementar nº 38/1995 (Código Estadual de Meio Ambiente).
Projada: avanço na Justiça Ambiental em Mato Grosso
Outro ponto relevante no balanço ambiental do TJMT é o avanço obtido pelo Programa Judicial de Acompanhamento do Desmatamento na Amazônia (Projada), implementado pelo CNJ e executado no Estado.
Na Comarca de Colniza, considerada uma das regiões de maior pressão de desmatamento na Amazônia, o Judiciário de Mato Grosso alcançou resultados expressivos: 208 das 371 ações ambientais e fundiárias em pauta foram julgadas entre junho de 2024 e agosto de 2025, o que corresponde a 56,07% dos processos. Apenas entre janeiro e agosto de 2025, foram concluídas 80 ações ambientais, algumas envolvendo casos emblemáticos de queimadas ilegais, cujos responsáveis foram condenados a indenizar a coletividade e reflorestar as áreas degradadas.
Para o desembargador Rodrigo Roberto Curvo, membro do Fonamb e coordenador do Grupo de Meio Ambiente do TJMT, esses números refletem uma mudança de postura institucional:
“O empenho de toda a magistratura estadual na priorização dos processos ambientais, com a realização de audiências, sentenças e mutirões fiscais, reforça o compromisso do nosso Judiciário com a agenda ambiental e a sustentabilidade. O Projada, presente na comarca de Colniza, mostra que é possível enfrentar o desmatamento com respostas céleres e eficazes, dando visibilidade e efetividade à justiça ambiental em Mato Grosso.”
Conciliação e celeridade
Outro exemplo importante dessa busca por agilidade é o Cejusc de 2º Grau, que implementou a estratégia de realizar uma pauta concentrada mensal exclusiva para casos ambientais. A medida evita longos períodos de espera até novos mutirões e consolida a conciliação como ferramenta contínua de pacificação social e solução eficaz de litígios ambientais.
Semana da Pauta Verde
A Semana da Pauta Verde é uma iniciativa temática do CNJ, com o objetivo de estimular tribunais de todo o país a priorizarem o julgamento de processos ambientais e estruturais, alinhados à Meta Nacional nº 6 do CNJ, em cumprimento à Resolução nº 433/2021, que instituiu a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente.
Em Mato Grosso, a mobilização reafirma o protagonismo do TJMT na agenda ambiental, aliando celeridade processual, conciliação e políticas inovadoras como o Projada, que colocam a Justiça mato-grossense em posição de destaque no cenário nacional.
Autor: Marcia Marafon
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Professor é denunciado por recrutar alunos para facção criminosa
O Ministério Público de Mato Grosso, através da 5ª Promotoria Criminal de Sinop, denunciou um professor por envolvimento com uma organização criminosa que atuava dentro do ambiente escolar. De acordo com a investigação, ele teria exercido um papel de liderança no grupo, utilizado arma de fogo para facilitar as atividades ilegais e recrutado adolescentes para participar das ações criminosas, incluindo o tráfico de drogas.Conforme apontado pelo promotor de Justiça Marcelo Linhares Ferreira, o denunciado integrou e promoveu uma organização criminosa dedicada à prática de diversos delitos violentos. Durante as investigações, foi comprovado o envolvimento do acusado, professor à época dos fatos na Escola Estadual Mário Spinelli, localizada em Sorriso, nos crimes de organização criminosa e tortura mediante sequestro.Consta ainda que o acusado, conhecido na escola como “Professor do CV”, teria autorizado adolescentes sob seu comando a aplicarem um “salve” (suplício corporal) em outros estudantes, em razão de boatos envolvendo membros da facção criminosa. “Ele (professor) usava as redes sociais para recrutar alunos para o Comando Vermelho introduzindo-os no tráfico de drogas, o que é um absurdo”, destacou o promotor de Justiça.Dados extraídos do celular do acusado comprovaram que ele se utilizava da função de professor para aliciar e recrutar alunos adolescentes para o crime organizado, inclusive intermediando o “cadastro” desses jovens como “lojistas” junto às lideranças da facção, para atuarem na comercialização de entorpecentes em favor da organização criminosa.O denunciado também se aproveitava da posição de professor para fornecer entorpecentes aos alunos dentro da escola. “Desta forma, resta evidente que o acusado integrou e promoveu a organização criminosa, assim como praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Observa-se ainda que, após o ‘cadastro’ dos adolescentes, o denunciado mantinha ascendência sobre eles, seja valendo-se de sua posição de professor, seja como ‘padrinho’ na facção, evidenciando sua liderança local”, pontuou o promotor.No oferecimento da denúncia, o MPMT também se manifestou pela manutenção da prisão preventiva do professor.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Brasil comemora Dia do Avicultor com produção recorde e destaque global
A Revista Pensar Agro destaca sustentabilidade e inovação no campo
Agosto Lilás: Alto Taquari reforça combate à violência contra a mulher e homenageia Ana Emília
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
Senado aprova projeto contra adultização de crianças na internet
Segurança
Polícia Civil reúne 117 policiais em seminário sobre investigação de crimes contra mulheres em Cuiabá
A Polícia Civil realiza, nesta quarta e quinta-feira (27 e 28.8), o seminário “Investigação de Delitos Cometidos Contra Mulheres Por...
Polícia Civil lamenta falecimento de pai de investigador lotado em Campinápolis
A Polícia Civil lamenta o falecimento da senhor, Alexandre Rodrigues da Silva, de 78 anos, pai do investigador, Oséias Nogueira...
Polícia Civil deflagra operação em Tapurah e prende quatro foragidos da Justiça
A Polícia Civil deflagrou, nesta quarta-feira (27.8), no município de Tapurah (433 km a médio norte de Cuiabá), a primeira...
MT
Brasil
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Várzea Grande7 dias atrás
Ato de exoneração
-
Política7 dias atrás
Max Russi celebra avanços na habitação popular em Mato Grosso e destaca importância de garantir dignidade aos cidadãos
-
Saúde7 dias atrás
Governo Federal entrega 400 unidades odontológicas móveis para levar atendimento a 1,4 milhão de pessoas
-
CIDADES6 dias atrás
Encontro regional discute impacto do novo código tributário nacional com representantes do Norte e Médio-Norte de MT
-
Saúde7 dias atrás
Einstein tem mais de 70 vagas abertas para o Hospital Central
-
SEGURANÇA7 dias atrás
Governador anuncia pagamento do auxílio-fardamento aos policiais e bombeiros
-
TCE MT6 dias atrás
TCE-MT realiza evento para instruir construção de políticas públicas municipais para primeira infância
-
MEIO AMBIENTE3 dias atrás
Castanheira apreendida pela Sema em Nova Bandeirantes lota dois caminhões