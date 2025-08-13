Agosto Verde: Prefeitura realiza atividades no Cras em alusão a campanha da primeira infância

Na noite desta terça-feira (12), 48 crianças receberam o certificado de conclusão do Projeto Social Bombeiros do Futuro, em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Sinop. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar e atende alunos da rede pública em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 9 e 12 anos. O programa é desenvolvido pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militar e busca fortalecer valores de cidadania, civismo e formação humanística.



A secretária de Assistência Social, Sinéia Abreu, destacou que a ação integra a política municipal de apoio à infância e juventude. “É muito importante a participação da Prefeitura no projeto, até por uma determinação do prefeito Roberto Dorner e do vice Paulinho. Nós fazemos essas parcerias e vemos que as crianças recebem toda a instrução do Corpo de Bombeiros. É uma ação que promove a criança e o adolescente. Além da Prefeitura atuar com a cessão do local e equipe responsável pela logística no Centro de Convivência Dona Zezé, o projeto também é mantido pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que investe recursos para promover essa iniciativa que atende as nossas crianças”, afirmou.



Segundo o comandante do 3º Comando Regional de Bombeiros Militar (CRBM-3), coronel Fernando Duarte Santana, durante o curso, os alunos participam de atividades que estimulam o respeito, a disciplina, o trabalho em equipe e a empatia. “Esse projeto social é uma parceria do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura Municipal e de algumas empresas privadas que possibilita que nós possamos atender essas crianças com noções básicas de bombeiro militar. Por meio da empatia, conseguimos atrair essas crianças para esse projeto social e temos tido muito sucesso. O principal deles é que nenhuma criança que passou por outras edições entrou no mundo do crime”, disse.



O coronel ressaltou que o programa também abre horizontes profissionais. “Durante as instruções, elas têm contato com diversas profissões, o que as alerta para um mundo muito maior e cheio de possibilidades. Trabalhamos também a inteligência emocional, incentivando pais e filhos a se expressarem mais. Um simples ‘eu te amo’ dentro da família, que parece algo básico, muitas vezes não acontece. Quando colocamos pais e filhos juntos numa sala, percebemos o quanto isso pode ser transformador”, afirmou.



De acordo com o comandante, a formatura representa a conclusão de meses de dedicação e é muito esperada pelos participantes. “Esse momento é a coroação do projeto. As crianças esperam por ele com ansiedade, mas também com tristeza, porque o projeto acaba. Alguns alunos do projeto continuam como monitores na edição seguinte, mas a maioria precisa abrir espaço para novos participantes”, pontuou o coronel.



A aluna Jhulia Eduarda Generoso disse que a experiência de participar do projeto Bombeiro do Futuro foi marcante e inesquecível. “Eu achei o projeto muito legal, que valeu muito a pena e que várias crianças podiam participar também. Eu queria fazer tudo de novo, mas vai acabar e eu não queria que acabasse”, contou.



Ao longo da formação, as crianças participam de atividades que envolvem noções de primeiros socorros, prevenção de incêndios, cidadania e civismo. As ações complementam a formação escolar e familiar com foco no desenvolvimento humano e social.