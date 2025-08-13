Connect with us

Agosto Verde: Prefeitura realiza atividades no Cras em alusão a campanha da primeira infância

13/08/2025
O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Paulista realizou na manhã de hoje (13) a Oficina de Alimentação Complementar na Primeira Infância, com participação de pais e crianças atendidas pelo programa Criança Feliz. O evento integra as ações realizadas pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Assistência Social, da campanha Agosto Verde – mês da primeira infância.
 
A campanha visa fomentar, nas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e atendidas pelos programas do município, a alimentação saudável das crianças por meio do consumo de vegetais, legumes, frutas. A ação integra o programa Criança Feliz, do Governo Federal – instituído pela Lei 13.257/2016 -, que tem por objetivo promover o acompanhamento e o estímulo ao desenvolvimento de crianças de baixa renda.
 
“Realizar oficinas como essa nos nossos Cras’s é parte do nosso compromisso com a primeira infância. Sabemos o quanto é importante promover e garantir os direitos das crianças e adolescentes e continuamente trabalhamos para isso”, disse a secretária da pasta, Sineia Abreu.
 
O programa já atendeu esse ano, em Sinop, 95 pessoas. Entre elas estão gestantes, crianças de 0 à 03 anos, suas famílias, incluindo as crianças que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), com idade até aos 06 anos, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e Programa Bolsa Família. Todo o apoio concedido no programa tem por finalidade primordial, melhorar a qualidade de vida na primeira infância.
 
A próxima atividade dentro da campanha do Agosto Verde acontece no dia 21 de agosto, no Cras Menino Jesus. O órgão recebe a Oficina de Primeiros Socorros. A atividade será também com o público atendido pelo programa Criança Feliz.
 
Selo Unicef
 
A resgate dessas ações dentro do Sistema Único de Assistência Social (Suas), desenvolvido pela Prefeitura de Sinop, garantiu, à gestão, a reconquista do Selo Unicef. O símbolo foi conferido no ano passado (2024) foi em reconhecimento do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) pela melhora na qualidade dos serviços de Educação, Saúde e Assistência Social oferecidos às crianças que compreende o público da primeira infância.
 
“O município não recebe nenhum prêmio no sentido financeiro, o que alcançamos é o reconhecimento por todo o trabalho executado pela transformação social das crianças e adolescentes que moram aqui. Isso demonstra que entre os mais de 5 mil municípios brasileiros, Sinop teve um esforço maior para investir nas políticas públicas em prol das crianças e adolescentes”, explicou, naquela oportunidade, a articuladora do Selo em Sinop, Alexandra Berté Parreira.
 
No estado de Mato Grosso, além de Sinop, outros 10 municípios receberam o Selo Unicef.

Projeto Bombeiros do Futuro forma 48 alunos da rede pública de Sinop

13/08/2025

Na noite desta terça-feira (12), 48 crianças receberam o certificado de conclusão do Projeto Social Bombeiros do Futuro, em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Sinop. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar e atende alunos da rede pública em situação de vulnerabilidade social, com idades entre 9 e 12 anos. O programa é desenvolvido pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militar e busca fortalecer valores de cidadania, civismo e formação humanística.
 
A secretária de Assistência Social, Sinéia Abreu, destacou que a ação integra a política municipal de apoio à infância e juventude. “É muito importante a participação da Prefeitura no projeto, até por uma determinação do prefeito Roberto Dorner e do vice Paulinho. Nós fazemos essas parcerias e vemos que as crianças recebem toda a instrução do Corpo de Bombeiros. É uma ação que promove a criança e o adolescente. Além da Prefeitura atuar com a cessão do local e equipe responsável pela logística no Centro de Convivência Dona Zezé, o projeto também é mantido pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que investe recursos para promover essa iniciativa que atende as nossas crianças”, afirmou.
 
Segundo o comandante do 3º Comando Regional de Bombeiros Militar (CRBM-3), coronel Fernando Duarte Santana, durante o curso, os alunos participam de atividades que estimulam o respeito, a disciplina, o trabalho em equipe e a empatia. “Esse projeto social é uma parceria do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura Municipal e de algumas empresas privadas que possibilita que nós possamos atender essas crianças com noções básicas de bombeiro militar. Por meio da empatia, conseguimos atrair essas crianças para esse projeto social e temos tido muito sucesso. O principal deles é que nenhuma criança que passou por outras edições entrou no mundo do crime”, disse.
 
O coronel ressaltou que o programa também abre horizontes profissionais. “Durante as instruções, elas têm contato com diversas profissões, o que as alerta para um mundo muito maior e cheio de possibilidades. Trabalhamos também a inteligência emocional, incentivando pais e filhos a se expressarem mais. Um simples ‘eu te amo’ dentro da família, que parece algo básico, muitas vezes não acontece. Quando colocamos pais e filhos juntos numa sala, percebemos o quanto isso pode ser transformador”, afirmou.
 
De acordo com o comandante, a formatura representa a conclusão de meses de dedicação e é muito esperada pelos participantes. “Esse momento é a coroação do projeto. As crianças esperam por ele com ansiedade, mas também com tristeza, porque o projeto acaba. Alguns alunos do projeto continuam como monitores na edição seguinte, mas a maioria precisa abrir espaço para novos participantes”, pontuou o coronel.
 
A aluna Jhulia Eduarda Generoso disse que a experiência de participar do projeto Bombeiro do Futuro foi marcante e inesquecível. “Eu achei o projeto muito legal, que valeu muito a pena e que várias crianças podiam participar também. Eu queria fazer tudo de novo, mas vai acabar e eu não queria que acabasse”, contou.
 
Ao longo da formação, as crianças participam de atividades que envolvem noções de primeiros socorros, prevenção de incêndios, cidadania e civismo. As ações complementam a formação escolar e familiar com foco no desenvolvimento humano e social.

Mutirão Rural entrega 100 óculos a moradores da Gleba Mercedes em parceria entre Prefeitura e entidades

13/08/2025

 Os moradores da comunidade rural Gleba Mercedes V, localizada a cerca de 70 quilômetros do centro de Sinop, receberam, nesta terça-feira (12), 100 óculos de grau. A entrega aconteceu no pavilhão da Comunidade Católica São Marcos e foi resultado dos atendimentos oftalmológicos feitos durante o Mutirão Rural, em 27 de maio. A ação foi promovida pela Prefeitura de Sinop, Sindicato Rural, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Instituto de Defesa Agropecuária (Indea-MT) e outros parceiros.
 
Segundo o diretor de Agricultura de Sinop, Luis Paulo, o momento representa a consolidação de um trabalho conjunto. “A entrega desses óculos é resultado do mutirão que foi realizado anteriormente. A comunidade da Gleba Mercedes foi contemplada com várias ações em parceria. A Prefeitura Municipal, por meio de todas as secretarias, esteve presente com o Sindicato Rural e com o Senar desenvolvendo esse trabalho na comunidade para levar atendimentos aos pequenos produtores rurais sem que eles precisassem ir até a cidade”, destacou.
 
A moradora Lídia dos Santos recebeu os óculos e afirmou que a ação promove qualidade de vida para as famílias que moram na zona rural. “Esse projeto do mutirão é muito bom e só vem a agregar valor na vida do agricultor familiar, porque muitas vezes, para sairmos daqui e ir até Sinop, já gera um custo maior. Essa parceria e sensibilidade de trazer atendimentos para nós é muito importante e gratificante. No meu caso, somos três pessoas que recebemos os óculos e meu pai foi diagnosticado com a íris rompida durante a consulta do mutirão. Se esse médico não tivesse vindo aqui, não iríamos ficar sabendo”, afirmou.
 
No evento de maio, a estrutura móvel instalada na comunidade contou com consultórios de odontologia e oftalmologia. Os moradores também receberam serviços como corte de cabelo, atendimento de enfermagem, consultas médicas, vacinação, testes rápidos, emissão de documentos, atualização do Cadastro Único e orientações sociais.
 
Também foram oferecidos balcão de empregos, atualização de estoque de rebanho, atendimento do Conselho Estadual das Revendas de Produtos Agropecuários de Sinop (Cearpa), atualização do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e informações sobre crédito rural para fomentar a produção e fortalecer a economia local. O objetivo foi oferecer serviços gratuitos voltados à saúde, documentação, inclusão social e fomento à produção rural sem que os moradores da comunidade precisassem se deslocar até a área urbana no município.

PRF, GEFRON e Força Tática apreendem drogas em veículo durante fiscalização na BR-070

Na manhã desta quarta-feira (13), uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e Força...
Polícia Civil conclui inquérito de homicídio de ex-jogador de vôlei e pede prisão preventiva de autor do crime

O inquérito policial sobre o assassinato do ex-atleta foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário com o indiciamento de I.A.P.,...
Polícia Militar fecha área de desmatamento ilegal em fazenda e prende três homens em flagrante

Equipes do Batalhão Ambiental e da Força Tática fecharam uma área de desmatamento ilegal em uma fazenda, na zona rural...

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos

Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...

