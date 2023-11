Agricultores familiares de Feliz Natal usam caixas de abelha construídas por reeducandos

A Prefeitura Municipal de Sinop, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura entregará, nesta segunda-feira (13) e terça-feira (14), às 19h, no auditório da DRE (Diretoria Regional de Educação), os certificados para os alunos que participaram do Programa Mais MT Muxirum de Alfabetização, realizado pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Sinop. Durante este ano, aproximadamente 650 alunos foram matriculados e 523 devem ser certificados. 38 alfabetizadores ministraram as aulas, com turmas atendidas em vários bairros, sendo eles: Boa Esperança, Daury Riva, Maria Vindilina, Novo Estado, Alto da Glória, Menino Jesus, São Cristóvão, Jardim Primaveras, Jardim das Azaléias, Parque das Araras, Jardim América, Chácara Planalto.

O objetivo do Muxirum é alfabetizar o maior número de pessoas possível. São aulas planejadas para que os alunos, ao concluir o programa, saibam ler, escrever e também fazer as operações matemáticas básicas. O Programa teve suas primeiras turmas em 2018 no município, nas quais receberam o certificado 220 alunos. Em 2021 foram entregues 300 certificados, já em 2022 o número aumentou para 440 alunos.

O programa, que leva o nome de Muxirum – palavra do tupi guarani que significa “mutirão”, “fazer juntos” – possui o desafio de erradicar o analfabetismo entre pessoas com mais de 15 anos, no Estado de Mato Grosso.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT