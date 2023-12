Agronegócio encerra o ano com 78 novos mercados em 39 países

Depois de um ano de extrema volatilidade, que segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) a cadeia produtiva foi impactada nos âmbitos produtivo, sanitário, climático e econômico, a última semana do ano, o mercado do boi gordo apresentou preços estáveis.

De acordo com dados do Cepea, o boi gordo experimentou uma montanha-russa de preços ao longo do ano. No início de fevereiro, a arroba chegou a ser negociada acima de R$ 300, mas, até o final de agosto, despencou para valores abaixo de R$ 200. No entanto, ao se aproximar do término do ano, a arroba se estabilizou em torno dos R$ 250.

A manutenção dos valores é resultado de uma atividade comercial reduzida, impactada pelas férias coletivas nos frigoríficos e pelas escalas de abate já definidas para a primeira semana de janeiro.

Para o início de 2024, o desempenho das vendas de carne bovina nas festas de fim de ano pode influenciar o escoamento dos estoques. Uma venda abaixo do esperado poderá pressionar a redução dos preços, embora não se antecipe uma variação significativa na oferta de gado no curto prazo.

No Oeste do Rio Grande do Sul, com escalas de abate cobrindo uma média de 7 dias, as cotações do boi gordo, vaca e novilha ficaram estáveis. Situação semelhante ocorreu na região de Pelotas, onde os preços também se mantiveram firmes durante a semana.

Encerrando com o Triângulo Mineiro, a semana finalizou sem mudanças nas cotações, refletindo a estabilidade do mercado na comparação diária.

Fonte: Pensar Agro