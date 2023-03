AGRONOMIA de Mato Grosso em destaque Nacional

Nesta segunda feira (13), o Presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso (FEAGRO/MT), Isan Oliveira de Rezende, foi conduzido ao cargo de Diretor de Assuntos Parlamentares da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil (CONFAEAB).

O cargo lhe atribui a responsabilidade pelo planejamento e coordenação das relações institucionais com o Congresso Nacional e o Governo Federal, acompanhamento de projetos de leis e participação nos debates que envolvem as atividades profissional e as áreas das ciências agronômica.

Isan Rezende já foi chefe de gabinete na Câmara Federal e Coordenador de Articulação Institucional da Petrobras. Além de Engenheiro Agrônomo é Advogado, pós-graduado em direito agrário e agronegócio, com profundo conhecimento da realidade do campo como produtor rural.

“Vamos dialogar com todos os Parlamentares no Congresso Nacional e com o Executivo Federal, independente de ideologia partidária, sempre pautado num relacionamento institucional, em defesa das prerrogativas do exercício profissional do engenheiro agrônomo.” assim posicionou Isan Rezende.

Destacou também a importância em consolidar a criação da Frente Parlamentar Mista das Profissões da Confederação de Engenharia e Agronomia (CONFEA), que vem sendo liderada pela Deputada Federal Marussa Boldrin (MDB/GO).

Isan explica que a atuação profissional do engenheiro agrônomo vai muito além da produção de alimentos com sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, ela estende, a exemplo, para a área do ensino, pesquisa, agroindústria, meio ambiente e segurança alimentar.

Construir diálogos e pontes com o novo governo é a missão e o grande desafio a ser enfrentado pelo Diretor de Assuntos Parlamentares da CONFAEAB.

O presidente da CONFAEAB, engenheiro agrônomo Kleber Santos, informou que os motivos da escolha decorreram da confiança e da expertise profissional que o novo Diretor (Isan Rezende) tem junto ao Congresso Nacional.

“Fico honrado pela oportunidade em trabalhar em prol dos engenheiros agrônomos que muito tem contribuído com o desenvolvimento do nosso país. Em nome do Presidente Kleber Santos, estendemos a todos os Diretores e membros do Conselho Fiscal da CONFAEAB o nosso agradecimento pela confiança.” manifesta Isan Rezende.

A CONFAEAB é uma instituição de classe profissional, com representatividade nacional, tem como filiadas as associações e federações dos engenheiros agrônomos dos Estados, Territórios e Distrito Federal. Faz parte da Associação Pan-americana de Engenheiros Agrônomos (APIA) e da Sociedade Americana de Agronomia (ASA). E, está integrada dentro do sistema da Confederação de Engenharia e Agronomia (CONFEA/CREA) que tem mais de 1 milhão de profissionais registrados, exercendo as suas atividades com protagonismo no desenvolvimento sustentável do país.

