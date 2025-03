AGU pede revogação de lei de MT que retira benefícios fiscais ambientais

O mercado de bioinsumos no Brasil, que inclui tecnologias como biofungicidas e solubilizadores de nutrientes, segue em rápida expansão e deve alcançar uma taxa de crescimento superior a 20% em 2025, conforme especialistas do setor. Durante o 2º Workshop ANPII Bio de Inteligência de Mercado, realizado pela Associação Nacional de Promoção e Inovação da Indústria de Biológicos (ANPII Bio), foram discutidas as principais tendências desse segmento, que tem se tornado cada vez mais acessível aos produtores, independentemente do porte de suas propriedades.

Os bioinsumos têm se destacado por sua capacidade de substituir produtos químicos e fertilizantes minerais, com benefícios tanto para a saúde do solo quanto para a sustentabilidade da produção agrícola. Tecnologias como biofungicidas, bionematicidas e bioinseticidas vêm conquistando os produtores por promoverem uma maior absorção de nutrientes pelas culturas, além de reduzir as perdas causadas por doenças. Esses produtos têm se mostrado eficazes na proteção das lavouras, melhorando a produtividade e o equilíbrio ambiental.

Apesar do crescimento acelerado, o setor ainda enfrenta desafios, como a necessidade de maior capacitação técnica dos agricultores e a implementação de regulamentações específicas para novos produtos. Contudo, os investimentos contínuos em pesquisa, desenvolvimento e qualificação apontam para um futuro promissor. Os bioinsumos se consolidam como uma alternativa sustentável e eficaz para a agricultura brasileira, favorecendo a produção de alimentos de forma mais equilibrada e com menor impacto ambiental.

Fonte: Pensar Agro