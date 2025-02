Água dos caminhões-pipas do DAE é gratuita e qualquer cobrança deve ser denunciada

Mesmo com melhorias e avanços em menos de 60 dias, ficou evidente o aumento dos casos de arboviroses e também observar a demanda crescente de pacientes a procura por atendimentos nas unidades municipais

A secretária de Saúde, Deisi Bocalon, juntamente com o vereador Kleber Feitoza, o superintendente da Atenção Primária, Márcio Frederico de Arruda Macedo e a sub-secretária de Saúde, Erika Auxiliadora Duarte Carvalho, visitaram ontem (12), o Pronto Socorro e Hospital Municipal, a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cabo Michel e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Ipase e Cristo Rei.

Eles percorreram as unidades, conversaram com os pacientes e com os servidores, para saber da funcionalidade e do que precisa ser melhorado. Em todos os locais visitados o vereador Feitosa pôde constatar o aumento dos casos de arboviroses e também observar a demanda crescente de pacientes a procura por atendimentos.

A secretária disse ainda que junto com os agentes de endemias foi intensificado o trabalho de visita às residências, para poder fazer o trabalho de bloqueio das larvas do mosquito. “E eu até peço que se tiverem dúvidas quanto às formas de proliferação do mosquito, que entre em contato com a secretaria de Saúde para encaminharmos os agentes de endemias para fazer o levantamento dos locais. Eles também estão indo nas casas fazendo esse trabalho de inspeção de forma rotineira em todas as regiões”.

O vereador Feitosa disse que já realizou algumas visitas às unidades e que fez algumas observações à secretária. Deisi recebeu esses apontamentos e disse que juntamente com sua equipe e outras secretarias, está organizando o atendimento das demandas apresentadas.

Na ocasião, o vereador agradeceu à secretária por ter aceito o convite para a visita de fiscalização nas unidades. “Essas visitas são muito importantes para que tenhamos cada vez mais melhora na saúde municipal, porque essa é uma bandeira que eu sempre defendi e que vou defender”, completou.

