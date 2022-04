Água filtrada melhorará qualidade de vida e saúde da população de Limpo Grande

Considerado um dos produtos mais eficientes no processo de impureza e limpeza da água, o bom e velho filtro de barro continua sendo utilizado pelas famílias, que mantêm a tradição de ter em casa um fornecedor de água potável limpa e segura. Moradores de Várzea Grande estão recebendo esse benefício através de ação conjunta do Governo de Mato Grosso e da Prefeitura de Várzea Grande.

Pesquisa norte-americana mostra que os filtros à vela, aquelas câmaras de filtragem de cerâmica, são muito eficazes na retenção de cloro, pesticidas, ferro, alumínio, chumbo (95% de retenção) e ainda retém 99% de Criptosporidiose, um parasita causador de doenças. Em outras palavras, o sistema básico de filtragem de água, mais utilizado pelos brasileiros antigamente, é um dos mais eficientes do mundo. As conclusões foram publicadas no livro The Drinks Water Book, de Colin Ingram.

A superioridade dos filtros de barro ocorre devido ao sistema em que a água passa lentamente pelo filtro e goteja no reservatório inferior. Como o processo é mais demorado e a pressão exercida pelo fluxo de água é maior, o filtro consegue reter os micro-organismos e sedimentos.

Nesta primeira etapa, 60 famílias residentes no Distrito de Limpo Grande foram contempladas com uma unidade. A ação – idealizada pelas Secretarias de Assistência Social do Estado de Mato Grosso e município de Várzea Grande – têm também como parceira o Gabinete de Apoio às Ações Transformadoras – GAAT – coordenado pela primeira-dama do município, a Promotora de Justiça Kika Dorilêo Baracat em atuação conjunta com a primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes.

“Escolhemos esta importante comunidade para darmos início a esta primeira entrega de filtros que serão distribuídos a milhares de outras famílias de nosso município. Esses filtros são produtos importantes e que contribuem para a saúde pública. Nossos antepassados eram muitos sábios porque eles já utilizavam esse processo de purificação da água. Hoje esse utensílio tem a sua eficácia comprovada e atestada por especialistas”, destacou a primeira-dama do município Kika Dorilêo.

O prefeito Kalil Baracat lembrou os esforços redobrados de sua Administração que tem apoio do Governo do Estado e das bancadas Federal e Estadual na busca de solucionar os problemas relativos ao abastecimento de água e garantir um líquido de qualidade e que assegure saúde para todos.

Kika Dorilêo reforçou a participação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social e da primeira-dama, Virgínia Mendes, na condução desse auxílio que irá proporcionar às famílias mais carentes, água tratada e mais qualidade de vida. “É recorrente a nossa presença e da primeira-dama de Mato Grosso em Várzea Grande e no Limpo Grande para demonstrar nossa preocupação e atuação em prol da população e da cidade”, destacou.

Segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde, 90% das doenças adquiridas pelos seres humanos ao longo de sua vida são decorrentes da não ingestão de água potável, sendo que nos primeiros anos de vida, essas doenças são a grande motivação de óbitos infantis,

A dona de casa Ana Lúcia Lima de Jesus, moradora do distrito de Limpo Grande foi uma das contempladas com o filtro de barros. Ela relata que a água consumida por todos de casa vem de um poço artesiano. “Agora com o filtro vamos ter mais qualidade de vida e água tratada. Essa ação vai refletir em mais saúde”, comemorou.

A secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira informa que em Várzea Grande serão distribuídos ao todo, 2.886 filtros de barro, para famílias em vulnerabilidade social. “Todos os Centros de Referência em Assistência Social fizeram em seus polos e bairros de abrangência, o referenciamento das famílias, e a partir desses dados nós estaremos realizando as entregas do benefício”.

Quanto à escolha da comunidade de Limpo Grande ser a primeira localidade a receber esse benefício, a gestora destaca o carinho e atenção que as primeiras-damas, Virginia Mendes e Kika Dorilêo nutrem pelo lugar. “Elas são sensíveis, delicadas e comprometidas com as causas sociais e ambas têm apreço enorme pela comunidade de Limpo Grande, em especial as redeiras que cultuam uma tradição milenar na confecção de redes varzeagrandenses, por essa razão o local foi escolhido para dar início a entrega desse benefício”.

A diretora da Escola Municipal de Educação Básica – EMEB Euraides de Paula, professora Eva, disse que a unidade escolar tem sido palco de importantes eventos idealizados pela Secretaria de Assistência Social e outros setores da administração municipal, e com a participação especial da primeira-dama que sempre mostrou carinho por esta região. “A primeira-dama é uma presença ilustre em nossa comunidade e a ela o nosso respeito e consideração por este olhar atencioso com a nossa população do distrito de Limpo Grande”.

Assim como os moradores do distrito de Limpo Grande, famílias residentes na localidade de Praia Grande, Parque das Estações, Pai André, Vila Operária, Santa Maria, Monte Castelo e Pireneu também irão receber os purificadores de água.