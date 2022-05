AL aprova urgência para a votação do piso da enfermagem em MT

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), publicou nesta quinta-feira (12.05) o edital de concorrência pública nº 06/2022 para contratação de empresa que irá realizar a obra de construção de calçadão, instalação de bares e restaurantes, playgrounds, iluminação e paisagismo da orla turística do município de Barão de Melgaço.

Orçada no valor de R$ 10.662.087,07, a obra será executada com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec), por meio da Secretaria Adjunta de Turismo. A iniciativa faz parte das ações do programa Mais MT do Governo do Estado.

A concorrência pública será feita em lote único e por menor preço. As empresas interessadas em participar de licitação têm até o dia 13 de junho para registrar as propostas. A abertura dos envelopes ocorrerá a partir das 9h, do dia 13. O edital completo pode ser acessado no site: www.sinfra.mt.gov.br ou solicitado pelo e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br.

“Este é um projeto muito importante para a expansão do turismo de Barão de Melgaço e a região do Vale do Rio Cuiabá. Uma obra que vai permitir que a população e visitantes desfrutem de um espaço amplo, completo em infraestrutura, com acesso direto à natureza e de contemplação das belezas do Pantanal”, explica o secretário Adjunto de Turismo, Jefferson Moreno.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, o complexo turístico de Barão de Melgaço irá gerar um grande impacto na região.

“A nova orla de Barão vai mudar o perfil econômico do município e de toda a região, porque irá movimentar o comércio e fomentar o turismo de negócios. O resultado não será apenas econômico, mas social. Com mais atrativos, virão mais turistas e consequentemente, essa ação vai gerar mais emprego e renda para a população local”, ressalta Miranda.

Complexo turístico

O município de Barão de Melgaço, localizado a cerca de 110km de Cuiabá, já é conhecido pelo turismo de pesca, belezas naturais, baías de Chacororé e Sinhá Mariana. A obra tem o objetivo de revitalizar a orla para transformar o espaço em complexo turístico.

Para mais informações sobre o edital, entre em contato com o telefone: (65) 3613-0529.