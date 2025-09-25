MATO GROSSO
Alça de acesso à Avenida Miguel Sutil será interditada a partir de segunda-feira (29)
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que a partir da próxima segunda-feira (29.9) a alça de acesso da Avenida do CPA para a Avenida Miguel Sutil, ao lado da academia Smarfit, será totalmente interditada.
A medida é necessária para a execução do aterro e das contenções que vão permitir a utilização do alargamento do Viaduto da Avenida do CPA. A interdição irá durar até o final dos serviços.
Enquanto durar a interdição, o trânsito será desviado uma rua antes da alça, pela Rua Wilson Garcia – esquina da farmácia Drogasil. A partir de então os motoristas deverão seguir à direita pela Rua Marcos Pereira da Luz, depois continuar pela Rua O até chegar a Rua Desembargador Trigo de Loureiro e depois a Rua Oriente Tenuta para acessar a Avenida Miguel Sutil.
As obras fazem parte da implantação do Complexo Leblon, uma série de intervenções que tem o objetivo de solucionar gargalos do trânsito nas duas pontas da Trincheira Jurumirim.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Bombeiros militares resgatam bicho-preguiça em praça pública
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na noite desta quarta-feira (24.9), um bicho preguiça que estava em uma praça no bairro Guaranorte, no município de Guarantã do Norte (a 710 km de Cuiabá).
A equipe do 4º Núcleo Bombeiro Militar (4º NBM) deslocou-se até o local e verificou que o animal havia subido em um limoeiro, nos fundos da praça. Como o bicho-preguiça estava em uma área de risco, de onde poderia descer e transitar pela via pública, oferecendo perigo tanto para si quanto para os transeuntes, os bombeiros iniciaram rapidamente o resgate.
Com o auxilio de um cambão, a equipe realizou de forma segura o resgate do animal. O bicho-preguiça não apresentava ferimentos aparentes e demonstrou estar em boas condições físicas. Dessa forma, após o resgate, o animal foi cuidadosamente transportado e solto em seu habitat natural, em uma área de mata distante da zona urbana.
*Sob supervisão da SD Karine Miranda
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Período de rematrícula automática para estudantes da Rede Estadual começa na segunda-feira (29)
Começa nesta segunda-feira (29.9) o período de rematrícula dos estudantes que já são de unidade escolar da rede estadual de ensino de Mato Grosso para o ano letivo de 2026. Pais e responsáveis devem ficar atentos para atualizar a documentação até o dia 3 de outubro. A rematrícula automática é destinada para estudantes realocados para turma do ano letivo subsequente.
O processo de rematrícula acontecerá independentemente da aprovação do estudante ao final do ano letivo 2025. No entanto, não será efetivada para aqueles que não atingirem a frequência mínima exigida (75%) durante o referido ano letivo.
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) alerta que, mesmo com a rematrícula automática, os pais, responsáveis legais ou o próprio estudante quando maior de idade, deverão atualizar o cadastro, apresentando toda a documentação pendente.
A falta da atualização cadastral pode comprometer a precisão das informações dos estudantes, dificultando a comunicação entre escola e família, além de prejudicar o acesso a recursos e programa educacionais.
De acordo com a Portaria nº 755/2025 sobre rematrícula e matrícula de estudantes na rede pública estadual de ensino mato-grossense, o não comparecimento do estudante às atividades escolares nos primeiros 15 dias consecutivos ou sete dias intercalados, ao longo do ano, sem apresentação de justificativa formal, implicará na perda da vaga por abandono.
Já as modalidades de redimensionamento e matrícula para novos estudantes ocorrerão em datas diferentes. O redimensionamento inicia no dia 3 de outubro e é destinado para estudante oriundo da rede municipal, que será direcionado para a rede estadual.
A matrícula é para novos estudantes na unidade estadual. Ela poderá ser realizada de forma online pelos pais, responsáveis ou o próprio estudantes caso maior de 18 anos, do dia 13 de outubro a 7 de novembro. A ficha de matrícula será pelo portal “MatrículaWeb”, disponibilizada somente na data de abertura.
Fonte: Governo MT – MT
