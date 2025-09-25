Alça de acesso à Avenida Miguel Sutil será interditada a partir de segunda-feira (29)

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que a partir da próxima segunda-feira (29.9) a alça de acesso da Avenida do CPA para a Avenida Miguel Sutil, ao lado da academia Smarfit, será totalmente interditada.

A medida é necessária para a execução do aterro e das contenções que vão permitir a utilização do alargamento do Viaduto da Avenida do CPA. A interdição irá durar até o final dos serviços.

Enquanto durar a interdição, o trânsito será desviado uma rua antes da alça, pela Rua Wilson Garcia – esquina da farmácia Drogasil. A partir de então os motoristas deverão seguir à direita pela Rua Marcos Pereira da Luz, depois continuar pela Rua O até chegar a Rua Desembargador Trigo de Loureiro e depois a Rua Oriente Tenuta para acessar a Avenida Miguel Sutil.

As obras fazem parte da implantação do Complexo Leblon, uma série de intervenções que tem o objetivo de solucionar gargalos do trânsito nas duas pontas da Trincheira Jurumirim.

Fonte: Governo MT – MT