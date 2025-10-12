Alça que cruza a Av. do CPA nas proximidades do Comper será fechada nesta segunda

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública informa que, a partir da próxima segunda-feira, 13 de outubro, a alça de acesso que cruza a Avenida do CPA, nas proximidades do supermercado Comper, será bloqueada. A medida é necessária para o avanço das obras do sistema BRT (Bus Rapid Transit) em Cuiabá, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT). A intervenção permanecerá em vigor até a conclusão dos trabalhos no local.

Com a interdição, os condutores que trafegam pela Avenida do CPA no sentido bairro e desejam retornar em direção ao Centro da cidade deverão seguir até o viaduto da Sefaz, onde será possível realizar a conversão com segurança.

A Secretaria orienta que os motoristas redobrem a atenção à sinalização instalada na região e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Como medida de apoio, agentes de trânsito e transporte acompanharão o fluxo de veículos no local nas primeiras horas da interdição.

A imagem mostra o trecho que será interditado a partir de segunda-feira, na Avenida do CPA.

