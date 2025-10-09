Aldeia Pavuru, no Parque Nacional do Xingu, será atendida por mutirão indígena na próxima semana

A Justiça Eleitoral realizará um mutirão de atendimento na aldeia Pavuru, localizada no Parque Indígena do Xingu, área do município de Feliz Natal (distante a 530 km de Cuiabá. A ação ocorrerá nos dias 16 e 17 de outubro, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na Escola Estadual Indígena Central Ikpeng. O mutirão também procura atender os demais povos indígenas da região, como Ikpeng, Wauja, Kawaiwete (Kaiabi), Kamaiurá e Trumai. A estimativa é promover mais de 100 atendimentos nos dois dias.

Além da coleta biométrica, serão oferecidos os serviços de alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), revisão, transferência, segunda via e regularização do título. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da comunidade indígena aos serviços essenciais da Justiça Eleitoral, visto a distância entre a escola e o cartório. O deslocamento entre os dois pontos conta com 3 horas de carro, majoritariamente em estrada de chão, e 7 horas de barco, totalizando cerca de 11 horas de viagem.

“O cartório da 36ª Zona Eleitoral, através de sua equipe, tem empreendido todos os esforços para garantir aos eleitores condições do exercício de sua cidadania de forma plena, em especial as comunidades em condições de vulnerabilidade, visando sua inclusão social”, declarou o chefe de Cartório da 36ª Zona Eleitoral, Luiz Antônio Rodrigues da Silva Junior.

A ação também é parte da campanha Biometria 100%, na qual o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) busca ampliar o cadastramento biométrico para, no mínimo, 98% do eleitorado estadual. Na Escola Estadual Indígena Central Ikpeng votam 533 pessoas, sendo que 430 (80,68%) já realizaram a coleta biométrica e 103 (19.32%) não buscaram a coleta. Enquanto isso, o município de Feliz Natal possui 6.933 eleitores e eleitoras aptos. Desse total, 5.477 (79%) cadastraram a biometria e 1.456 (21%) não prestaram o serviço.

Para atender à população, o cartório eleitoral levará toda a estrutura necessária para o atendimento. A equipe realizará testes nos equipamentos no dia anterior, para garantir uma estrutura segura e eficiente. Os dois servidores dispõem de kits biométricos, que contêm computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e case para ambientação e transporte de equipamento.

Parque do Xingu

Segundo a organização não-governamental Terras Indígenas no Brasil, existem 16 povos no Parque do Xingu, com 6.177 habitantes, em uma área de 2,6 milhões de hectares. A aldeia Pavuru é um posto indígena e funciona como base de apoio e vigilância para as demais aldeias no parque. Atualmente, é administrado pelo povo Ikpeng.

Estagiária: Laís Guilherme (sob supervisão do jornalista Anderson Pinho)

#PraTodosVerem: A imagem mostra a aldeia Pavuru. Há um gramado, que ocupa maior parte da foto, e uma estrada de terra no canto direito. Ao fundo, há construções, com paredes claras, e grandes árvores. É possível observar que o galpão no lado esquerdo possui placas de energia solar. O céu está limpo e azul.

Fonte: TRE – MT