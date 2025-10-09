ELEIÇÕES
Aldeia Pavuru, no Parque Nacional do Xingu, será atendida por mutirão indígena na próxima semana
A Justiça Eleitoral realizará um mutirão de atendimento na aldeia Pavuru, localizada no Parque Indígena do Xingu, área do município de Feliz Natal (distante a 530 km de Cuiabá. A ação ocorrerá nos dias 16 e 17 de outubro, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na Escola Estadual Indígena Central Ikpeng. O mutirão também procura atender os demais povos indígenas da região, como Ikpeng, Wauja, Kawaiwete (Kaiabi), Kamaiurá e Trumai. A estimativa é promover mais de 100 atendimentos nos dois dias.
Além da coleta biométrica, serão oferecidos os serviços de alistamento eleitoral (confecção do primeiro título), revisão, transferência, segunda via e regularização do título. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da comunidade indígena aos serviços essenciais da Justiça Eleitoral, visto a distância entre a escola e o cartório. O deslocamento entre os dois pontos conta com 3 horas de carro, majoritariamente em estrada de chão, e 7 horas de barco, totalizando cerca de 11 horas de viagem.
“O cartório da 36ª Zona Eleitoral, através de sua equipe, tem empreendido todos os esforços para garantir aos eleitores condições do exercício de sua cidadania de forma plena, em especial as comunidades em condições de vulnerabilidade, visando sua inclusão social”, declarou o chefe de Cartório da 36ª Zona Eleitoral, Luiz Antônio Rodrigues da Silva Junior.
A ação também é parte da campanha Biometria 100%, na qual o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) busca ampliar o cadastramento biométrico para, no mínimo, 98% do eleitorado estadual. Na Escola Estadual Indígena Central Ikpeng votam 533 pessoas, sendo que 430 (80,68%) já realizaram a coleta biométrica e 103 (19.32%) não buscaram a coleta. Enquanto isso, o município de Feliz Natal possui 6.933 eleitores e eleitoras aptos. Desse total, 5.477 (79%) cadastraram a biometria e 1.456 (21%) não prestaram o serviço.
Para atender à população, o cartório eleitoral levará toda a estrutura necessária para o atendimento. A equipe realizará testes nos equipamentos no dia anterior, para garantir uma estrutura segura e eficiente. Os dois servidores dispõem de kits biométricos, que contêm computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e case para ambientação e transporte de equipamento.
Parque do Xingu
Segundo a organização não-governamental Terras Indígenas no Brasil, existem 16 povos no Parque do Xingu, com 6.177 habitantes, em uma área de 2,6 milhões de hectares. A aldeia Pavuru é um posto indígena e funciona como base de apoio e vigilância para as demais aldeias no parque. Atualmente, é administrado pelo povo Ikpeng.
Estagiária: Laís Guilherme (sob supervisão do jornalista Anderson Pinho)
#PraTodosVerem: A imagem mostra a aldeia Pavuru. Há um gramado, que ocupa maior parte da foto, e uma estrada de terra no canto direito. Ao fundo, há construções, com paredes claras, e grandes árvores. É possível observar que o galpão no lado esquerdo possui placas de energia solar. O céu está limpo e azul.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Edifício-sede o TRE-MT ganha iluminação especial e reforça apoio à campanha Outubro Rosa
O edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), em Cuiabá, ganhou iluminação especial na cor rosa durante o mês de outubro. A ação simbólica integra as atividades de conscientização do movimento Outubro Rosa, campanha mundial de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
A iniciativa busca chamar a atenção de servidoras, colaboradoras e da sociedade em geral para a importância dos cuidados com a saúde e da realização periódica de exames preventivos, fundamentais para aumentar as chances de cura da doença.
A presidente do TRE-MT, desembargadora Serly Marcondes Alves, destacou que o gesto vai além da estética: é um compromisso institucional com a vida e o bem-estar das eleitoras. “O Outubro Rosa é um movimento que nos lembra da importância do cuidado, do amor-próprio e da prevenção. Ao iluminar o Tribunal com a cor rosa, queremos reforçar essa mensagem de esperança e incentivar todas as mulheres a cuidarem de si mesmas, realizando seus exames e acompanhando sua saúde com regularidade”, afirmou a presidente.
O TRE-MT também incentiva seus servidores a participarem de ações de conscientização promovidas ao longo do mês, contribuindo para a disseminação de informações sobre o tema. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, e o diagnóstico precoce é o principal aliado na redução da mortalidade.
Com a iluminação rosa, o Tribunal reafirma seu papel social e humano, alinhando-se à luta pela vida e à promoção da saúde feminina.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra a fachada do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso iluminada com luzes na cor rosa. A iluminação especial faz alusão ao movimento Outubro Rosa, que promove a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O prédio aparece à noite, destacando-se no cenário urbano com o brilho das luzes coloridas.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Cartório Eleitoral de Cáceres mantém horário ampliado até 31 de outubro
O Cartório da 6ª Zona Eleitoral de Cáceres continuará com o horário de atendimento ampliado até o dia 31 de outubro de 2025, funcionando das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. A medida dá continuidade à ação iniciada em 15 de setembro, que busca facilitar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral e incentivar o cadastramento biométrico.
A prorrogação do atendimento estendido foi autorizada pela Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso após a boa adesão registrada no primeiro período de funcionamento ampliado, de 15 de setembro a 1º de outubro. Nesse intervalo, o cartório realizou 782 atendimentos, sendo 512 no turno da manhã e 270 no período vespertino — o que representa 65,5% e 34,5% do total, respectivamente.
O juiz eleitoral Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, titular da 6ª Zona, destacou que a ampliação do horário busca garantir mais comodidade à população e contribuir para que o município alcance a meta de 98% de eleitores com biometria cadastrada até dezembro deste ano.
Atualmente, o eleitorado apto de Cáceres é de 60.602 pessoas, das quais 56.318 (92,90%) já têm biometria cadastrada e 4.301 (7,10%) ainda não realizaram o registro.
O investimento no cadastro biométrico integra as estratégias do Tribunal para ampliar o número de eleitores regularizados em Mato Grosso e fortalecer o compromisso institucional com a cidadania e a inclusão eleitoral.
Jornalista: Andréa Martins Oliveira
#PraTodosVerem: A imagem mostra a entrada do Cartório da 6ª Zona Eleitoral, em Cáceres (TRE-MT), que funciona no mesmo prédio da Defensoria Pública da União (DPU). O local é cercado por grade branca, onde está afixado um cartaz de campanha de incentivo ao cadastro biométrico.
Fonte: TRE – MT
DAE-VG inicia testes de vazão e projeta alternativas de abastecimento à região
CPI das Fraudes Fiscais ouve ex-secretário José Roberto Stopa
Câmara de Várzea Grande reconhece excelência nos serviços prestados pela Coordenadoria de Iluminação Pública
Prefeitura intensifica serviços urbanos nesta quarta-feira, 8 de outubro
Balanço: Departamento registra aumento na produtividade de juízes leigos, conciliadores e contadores
Segurança
Polícia Civil prende homem que descumpriu medidas protetivas e foi morar perto de ex-companheira
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (DEDM), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira...
Trio é preso pela Polícia Militar após denúncia de tentativa de homicídio em Cáceres
Policiais militares do 6º Batalhão prenderam dois homens e uma mulher, suspeitos por tentativa de homicídio e tráfico ilícito de...
Polícia Militar recupera caminhonete clonada e prende homem por receptação em Porto Estrela
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem de 28 anos, suspeito de receptação e adulteração de veículo, na...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil6 dias atrás
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
-
Brasil7 dias atrás
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
COP30: executivo lista 3 desafios logísticos que estarão em pauta
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Dislipidemia: o inimigo silencioso do coração
-
Várzea Grande6 dias atrás
SEM INTERNET
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Governo e mercado divergem em números da economia
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
A ementa da Lei Maria da Penha tinha 98 palavras. Nenhuma era “Maria da Penha”
-
ARTIGOS & OPINIÕES1 dia atrás
A Constituição e a liberdade