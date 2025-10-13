Alegria que cura: Dia das Crianças leva emoção e sorrisos ao Pronto-Socorro de Várzea Grande

O Dia das Crianças foi marcado de sorrisos, música, orações e muito amor na manhã desse domingo, 12, no Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande. A superintendência da unidade, juntamente com a equipe da Assistência Social e do Departamento de Psicologia, promoveu uma ação especial que transformou o ambiente hospitalar em um verdadeiro cenário de alegria e esperança.

Em parceria com a Cia do Sorriso, personagens como Emília, Fuzila, Seu Alegria e Visconde percorreram a ala pediátrica levando presentes, guloseimas, música e palavras de fé às crianças internadas. Os pequenos, mesmo enfrentando momentos delicados de tratamento, puderam sorrir, cantar e se encantar com as brincadeiras e o carinho dos visitantes.

O momento também envolveu orações e louvores, que emocionaram pacientes, familiares e servidores da unidade. A equipe aproveitou para abençoar os profissionais da linha de frente, reconhecendo o esforço e a dedicação de quem cuida diariamente da população varzeagrandense.

A ação se estendeu à Rede Cegonha, onde os personagens visitaram as mães que acabaram de dar à luz a seus bebês, celebrando a vida que se renova. Com abraços e palavras de incentivo, eles espalharam alegria e fé com todos.

De acordo com Marciana Gomes Sobrinho, superintendente de assitencial, a iniciativa contou com o apoio dos médicos, do vice-prefeito da cidade, Tião da Zaeli, que contribuíram com a doação de brinquedos, bolachas e guloseimas para as crianças.

“Nosso objetivo foi tornar esse dia mais leve e feliz para as crianças que estão internadas. Ver o brilho nos olhos delas é a maior recompensa”, destacou Marciana.

Para Marcela Queiroz, superintendente administrativa do Pronto-Socorro, a parceria com a Cia do Sorriso foi um presente para todos. “Nesse momento de dor e tratamento, ver o sorriso de uma criança é algo que cura. Foi uma manhã agradável e divertida, que tocou nosso coração como profissionais e como mães”, comenta.

A assistente social Cristiany Gonçalves, responsável técnica pelo Pronto-Socorro e pela Rede Cegonha, ressaltou a importância de ações humanizadas dentro do ambiente hospitalar. “Há mais de 20 anos desenvolvo trabalhos sociais nas unidades de saúde, e poder proporcionar um momento de alegria no Dia das Crianças é algo que enche o coração. É um ato de amor em meio à fragilidade dos pacientes.”

Já para Simone Macedo, vice-presidente da Cia do Sorriso e intérprete da personagem Emília, o convite foi uma experiência marcante. “Visitar a Rede Cegonha pela primeira vez, ver os bebezinhos recém-nascidos e poder levar alegria e a palavra de Deus foi algo inexplicável. É gratificante perceber que o amor e o sorriso também são formas de cura.”

Entre abraços, risadas e canções, o domingo foi de pura emoção. Um dia em que a empatia, a fé e o carinho mostraram que, mesmo nos momentos mais difíceis, um gesto de amor pode transformar o hospital em um lugar de esperança.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT