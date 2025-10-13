Várzea Grande
Alegria que cura: Dia das Crianças leva emoção e sorrisos ao Pronto-Socorro de Várzea Grande
O Dia das Crianças foi marcado de sorrisos, música, orações e muito amor na manhã desse domingo, 12, no Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande. A superintendência da unidade, juntamente com a equipe da Assistência Social e do Departamento de Psicologia, promoveu uma ação especial que transformou o ambiente hospitalar em um verdadeiro cenário de alegria e esperança.
Em parceria com a Cia do Sorriso, personagens como Emília, Fuzila, Seu Alegria e Visconde percorreram a ala pediátrica levando presentes, guloseimas, música e palavras de fé às crianças internadas. Os pequenos, mesmo enfrentando momentos delicados de tratamento, puderam sorrir, cantar e se encantar com as brincadeiras e o carinho dos visitantes.
O momento também envolveu orações e louvores, que emocionaram pacientes, familiares e servidores da unidade. A equipe aproveitou para abençoar os profissionais da linha de frente, reconhecendo o esforço e a dedicação de quem cuida diariamente da população varzeagrandense.
A ação se estendeu à Rede Cegonha, onde os personagens visitaram as mães que acabaram de dar à luz a seus bebês, celebrando a vida que se renova. Com abraços e palavras de incentivo, eles espalharam alegria e fé com todos.
De acordo com Marciana Gomes Sobrinho, superintendente de assitencial, a iniciativa contou com o apoio dos médicos, do vice-prefeito da cidade, Tião da Zaeli, que contribuíram com a doação de brinquedos, bolachas e guloseimas para as crianças.
“Nosso objetivo foi tornar esse dia mais leve e feliz para as crianças que estão internadas. Ver o brilho nos olhos delas é a maior recompensa”, destacou Marciana.
Para Marcela Queiroz, superintendente administrativa do Pronto-Socorro, a parceria com a Cia do Sorriso foi um presente para todos. “Nesse momento de dor e tratamento, ver o sorriso de uma criança é algo que cura. Foi uma manhã agradável e divertida, que tocou nosso coração como profissionais e como mães”, comenta.
A assistente social Cristiany Gonçalves, responsável técnica pelo Pronto-Socorro e pela Rede Cegonha, ressaltou a importância de ações humanizadas dentro do ambiente hospitalar. “Há mais de 20 anos desenvolvo trabalhos sociais nas unidades de saúde, e poder proporcionar um momento de alegria no Dia das Crianças é algo que enche o coração. É um ato de amor em meio à fragilidade dos pacientes.”
Já para Simone Macedo, vice-presidente da Cia do Sorriso e intérprete da personagem Emília, o convite foi uma experiência marcante. “Visitar a Rede Cegonha pela primeira vez, ver os bebezinhos recém-nascidos e poder levar alegria e a palavra de Deus foi algo inexplicável. É gratificante perceber que o amor e o sorriso também são formas de cura.”
Entre abraços, risadas e canções, o domingo foi de pura emoção. Um dia em que a empatia, a fé e o carinho mostraram que, mesmo nos momentos mais difíceis, um gesto de amor pode transformar o hospital em um lugar de esperança.
Flávia Moretti anuncia durante a Festa do Dia das Crianças que área do Seis Campo será doado ao Município
Durante a comemoração do Dia das Crianças, realizada ontem (12) no Seis Campo, a prefeita Flávia Moretti anunciou uma importante novidade, onde a área que constitui para pratica de futebol, monitorado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), poderá ser doada à Prefeitura de Várzea Grande para a construção de um complexo esportivo.
A notícia foi recebida com entusiasmo pelos moradores, que acompanharam um dia de muita alegria, brincadeiras, atividades recreativas, distribuição de brindes e lanches para as crianças. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), por meio da Superintendência de Esporte e Lazer, com o objetivo de proporcionar um momento especial para as famílias da região.
Segundo a prefeita, a intenção é transformar o local em um espaço moderno e acessível para a prática esportiva e atividades comunitárias e melhorar a mobilidade urbana da região, “desde o início da gestão, solicitamos a área para a Centro-Oeste Airport – COA e Anac, que para que essa área venha ser cedida a ao município de Várzea Grande. E ao envolto do aeroporto, queremos uma duplicação da via da Vila Pirineu, para continuar com a ampliação da ciclovia e entorno do aeroporto bem como essa área para termos mais incentivo ao esporte aqui dentro do Cristo Rei”, revelou Flávia Moretti.
O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, enfatizou o esforço da pasta para proporcionar um ambiente confortável para as crianças ac9mpanhados dos pais, “esse é o compromisso que essa gestão tem tanto com a educação como o esporte, principalmente para transformações de vidas! O Dia da Criança só vem ao encontro com todo o trabalho que nós vamos exercer. É gratificante ver que as crianças com seus pais aqui, num ambiente propício num campo aonde cabe toda nossas ações nossas atividades vai ser um dia diferente que essas crianças vão sair daqui com certeza olhando diferente nossa prefeita é nosso vice-prefeito e para toda a prefeitura”, destacou Igor.
O superintendente de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, agradeceu o apoio de todos para realização do evento e comentou sobre o anúncio do Seis Campo se tornar um majestoso Complexo Esportivo para Grande Cristo Rei, “O Cristo Rei só tem a ganhar com essa força da Prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, essa região estava esquecida e a união de todos devolvemos a dignidade nesse dia tão especial”, pontuou.
Dia D do Outubro Rosa mobiliza 25 unidades de saúde e reforça o cuidado com as mulheres em Várzea Grande
As 25 Unidades de Saúde da Família de Várzea Grande ficaram movimentadas no último sábado (11), durante o Dia D do Outubro Rosa com uma grande ação voltada à saúde e ao bem-estar da mulher. Foi um dia todo dedicado a prevenção com a oferta de atendimento médico, odontológico, vacinação, testes rápidos, exames preventivos e orientações sobre o câncer de mama e do colo do útero.
De acordo com balanço preliminar feito pela equipe da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, o mutirão registrou mais de 2.560 atendimentos entre eles: 634 consultas médicas, 121 atendimentos odontológicos, 426 coletas de exames preventivos (CCO ), 683 doses de vacinas aplicadas, tanto em mulheres quanto em crianças, 616 consultas com enfermagem e 80 testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) realizados.
“A ação, que faz parte das atividades do Outubro Rosa, teve como objetivo estimular o autocuidado e o diagnóstico precoce, ampliando o acesso aos serviços de saúde e promovendo informação de qualidade”, frisou a prefeita Flávia Moretti, que esteve visitando
Para a prefeita Flávia Moretti, essa ação é de suma importância para as mulheres do nosso município, uma vez que o câncer tem cura se descoberto precocemente.
Entre as participantes, histórias de superação e conscientização emocionaram como a da promotora de vendas Rosimeire Auxiliadora Rodrigues, de 49 anos, que compartilhou sua trajetória de luta e vitória contra o câncer de mama. “Em 2023, durante um exame de rotina na unidade de saúde, foi detectado um câncer de mama já com metástase. Fui prontamente atendida, encaminhada para o Hospital do Câncer e, com a graça de Deus, após um ano e meio de tratamento, fui curada. Hoje participo dessa ação para continuar me cuidando e para alertar outras mulheres: façam seus exames de rotina, porque o câncer tem cura quando descoberto a tempo”, contou emocionada.
A dona de casa Márcia Rodrigues, de 44 anos, também aproveitou o sábado para colocar a saúde em dia. “Na correria do dia a dia, a gente acaba deixando de lado. Hoje consegui fazer o preventivo, o teste rápido e passar com o médico. Essas ações aos sábados são ótimas, porque nos dão a chance de cuidar de nós mesmas”, destacou.
Já Gislaine Pâmela de Jesus, de 34 anos, procurou a unidade para realizar o exame preventivo e solicitar a mamografia. “Trabalho a semana toda e não consigo ir ao posto. Achei excelente essa oportunidade. E como faz tempo que não faço exame, foi a oportunidade”, disse.
A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, destacou que o Outubro Rosa em Várzea Grande vai além da campanha simbólica. “Temos trabalhado para garantir que o cuidado com a mulher aconteça durante todo o ano, mas o Outubro Rosa é um momento especial de reforçar essa mensagem de prevenção e amor próprio. Cada atendimento realizado neste sábado representa uma vida sendo cuidada”, afirmou.
Para a superintendente da Atenção Primária à Saúde, Janaína Pinheiro, o sucesso da ação demonstra o comprometimento das equipes. “As unidades se mobilizaram com muito carinho para acolher as mulheres. Foi um dia de muita troca, escuta e cuidado. O resultado mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo a atenção básica e aproximando o serviço da população”, ressaltou.
O Dia D do Outubro Rosa reforça o compromisso da Prefeitura de Várzea Grande em promover políticas públicas voltadas à saúde integral da mulher, com ações que salvam vidas e fortalecem a prevenção como principal ferramenta contra o câncer.
