Cuiabá
Alerta da Defesa Civil ativa celulares dos cuiabanos neste sábado
Moradores de Cuiabá e de outras cidades da região devem ficar atentos, mas não alarmados, na tarde deste sábado (27). Às 14h, milhares de celulares emitirão um som semelhante ao de uma sirene, como parte de um evento-teste do novo sistema “Defesa Civil Alerta”. A iniciativa, coordenada pelas Defesas Civis Municipal, Estadual e Nacional, com o apoio da Anatel, visa familiarizar a população com a ferramenta que será usada para emitir avisos em situações de risco real, como chuvas intensas, alagamentos e deslizamentos de terra.
Durante a simulação, os aparelhos compatíveis exibirão uma mensagem de demonstração na tela, que se sobreporá a outros aplicativos, acompanhada de som alto e vibração. A mensagem informará: “Defesa Civil: DEMONSTRAÇÃO do novo sistema de alerta de emergência de Mato Grosso. Para mais informações, consulte o site Defesa Civil Alerta”. O coronel BM Alessandro Borges Ferreira, secretário-adjunto da Defesa Civil de Cuiabá, reforça que não há motivo para pânico, pois o objetivo é apenas demonstrar como o sistema funcionará para que a população saiba agir com segurança em uma emergência real.
O alerta será disparado para todos os celulares com sistema Android (versão 11 ou superior) e iOS (versão 17 ou superior) que estiverem conectados às redes 4G ou 5G em Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e Rio Branco, sem a necessidade de cadastro prévio. Moradores de cidades próximas também poderão receber o sinal, dependendo da cobertura da operadora. O sistema é considerado uma ferramenta estratégica para salvar vidas, pois fornece informação antecipada que permite à população proteger seus bens ou evacuar áreas de risco antes que o pior aconteça.
Além desse novo sistema, a população pode se manter informada por outros canais, como o cadastro para receber alertas por SMS, enviando o CEP para o número 40199, ou pelo WhatsApp, enviando o CEP para o número (61) 2034-4611, além das redes sociais da Defesa Civil de Cuiabá.
#PraCegoVer
Imagem ilustrativa mostra uma mão segurando um smartphone no escuro, exibindo alerta de chuvas intensas e alto risco. Ao fundo, embaçado sob um céu noturno e nublado, aparece o centro de Cuiabá a partir de uma vista elevada.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá faz mutirão de cirurgias para doenças de cabeça e pescoço
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início neste sábado (27) ao mutirão de cirurgias na especialidade de otorrinolaringologia, com foco em procedimentos de adenoidectomia e amigdalectomia. As primeiras seis cirurgias foram realizadas no Hospital São Benedito, e os atendimentos seguirão ao longo do mês de outubro. No próximo fim de semana, deverão ser operadas 12 pessoas, em sua maioria crianças. Os pacientes recebem alta no mesmo dia.
A otorrinolaringologia é uma especialidade médica que cuida da prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças do ouvido, nariz, garganta, laringe, faringe e também das estruturas relacionadas à cabeça e pescoço.
“A partir de agora, os mutirões passarão a acontecer de forma contínua. A fila de pacientes é extensa, formada desde 2017, e os chamados são feitos pela Central de Regulação, responsável pela gestão da lista. A fila é única, tanto para os pacientes atendidos nos mutirões quanto para os que realizam cirurgias eletivas durante a semana. Todos estão dentro da mesma lista regulada”, explicou o gestor assistencial do Hospital São Benedito, Denealisson Santiago.
O objetivo é acelerar o atendimento e, progressivamente, reduzir e zerar a demanda reprimida. Ao longo dos próximos meses, outros mutirões estão previstos e deverão contemplar especialidades como urologia e cirurgia geral.
“Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria Municipal de Saúde para promover ações relacionadas às cirurgias eletivas em Cuiabá. Os pacientes atendidos são encaminhados pela Central de Regulação, a maioria aguardando há bastante tempo, o que pode agravar os problemas de saúde pela não realização do procedimento. A expectativa é realizar aproximadamente 40 procedimentos por mês, para reduzir essa fila e deixá-la mais próxima da realidade”, explicou o diretor da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, Israel Paniago.
Como grande parte do público da otorrinolaringologia é infantil, a demora pode gerar prejuízos, já que essas patologias (adenoide e amígdalas) comprometem a respiração e, consequentemente, a qualidade de vida, podendo até prejudicar a fala.
“Nosso objetivo é realizar os procedimentos para minimizar ao máximo esses problemas e oferecer mais qualidade de vida às crianças atendidas”, afirmou Paniago.
Wallace Fernandes Marchiori, de 6 anos, está entre os primeiros pacientes a realizar a cirurgia de adenoide e amígdalas. Enquanto aguardava a entrada no centro cirúrgico, pintava alguns desenhos. Segundo a mãe, Luara Marchiori Souza Ferreira, a família já tinha perdido as esperanças de conseguir o procedimento. “Estávamos aguardando havia 2 anos e 3 meses. Praticamente desde que nasceu ele tem dificuldade: as amígdalas trancam a respiração e fica difícil até para se alimentar. Agora estou ansiosa, porque foi muito tempo de espera, achei que não ia dar certo”, contou.
A família mora em um sítio no município de Colniza e tem outro menino, gêmeo de Wallace, que sofre do mesmo problema e também precisa de cirurgia. Ela não procurou atendimento antes porque acreditava que não conseguiria. Sem condições de arcar com os custos do procedimento, dependia do SUS. “Mas deu certo. Se eu tivesse feito antes, agora poderia estar fazendo a cirurgia dos dois. Agora vou dar entrada para o atendimento do outro também”, relatou.
Já Nícolas Nunes Silva, de 10 anos, morador do bairro Campo Velho, em Cuiabá, esperou menos tempo: 11 meses. Mas os problemas de saúde vinham de antes. “Há mais de um ano começamos o tratamento, primeiro como bronquite, mas devido a outros sintomas ele foi encaminhado para um médico otorrino no Centro de Especialidades Médicas (CEM), onde foi constatada a necessidade da cirurgia. Foi tudo pelo SUS, sem custos, graças a Deus. Agora a expectativa é grande com o procedimento”, disse a mãe, Adimar Nunes da Fonseca.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Vice-governador destaca retomada da parceria entre Estado e Prefeitura de Cuiabá
Durante a solenidade de entrega de maquinários para fortalecer a agricultura familiar de Cuiabá, realizada nesta semana na Praça Alencastro, o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, ressaltou a importância da união entre o Governo do Estado e a Prefeitura da Capital.
“Nós precisamos fazer Cuiabá grande e melhor. Existe uma grande disposição dos dois lados: Governo do Estado e Prefeitura de Cuiabá. Isso dá um claro sinal de que queremos trabalhar em conjunto. Não vai faltar uma resposta positiva do Governo às demandas que vierem do município de Cuiabá”, afirmou Pivetta.
A fala do vice-governador foi um reconhecimento ao trabalho realizado pelo prefeito Abilio Brunini e sua equipe de secretários, destacando o esforço conjunto em prol da população cuiabana.
Entre os equipamentos entregues pelo Governo do Estado estão dois caminhões truck caçamba basculante 12 m³ (com previsão de entrega em outubro), dois tratores cabinados de 110 cv, uma pá carregadeira, uma caminhonete Hilux 4×4, além de enxadas rotativas, pulverizadores, roçadeiras, perfuradores de solo, subsoladores e uma grade aradora.
Esses maquinários e implementos irão beneficiar diretamente mais de 5 mil famílias de agricultores familiares da Capital, proporcionando melhores condições de trabalho no campo, ampliando a geração de renda e contribuindo para o abastecimento do mercado local.
A entrega simboliza não apenas apoio direto aos pequenos produtores, mas também a retomada da confiança e do diálogo entre as esferas estadual e municipal. Segundo Pivetta, a ação reforça que o Estado está ao lado de Cuiabá, fortalecendo políticas públicas e integrando forças para garantir resultados efetivos.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Prefeitura de Cuiabá faz mutirão de cirurgias para doenças de cabeça e pescoço
Foragidos por roubo e tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil em Rondonópolis
Polícia Militar prende homem por atirar em cachorro e apreende armas na zona rural de Canarana
Polícia Civil prende dono de loja de autopeças por adulteração de sinal de veículo
Operação Lei Seca prende 9 motoristas em Várzea Grande por embriaguez e falta de CNH
Segurança
Foragidos por roubo e tráfico de drogas são presos pela Polícia Civil em Rondonópolis
Dois foragidos da Justiça, envolvidos em crimes de roubo e tráfico de drogas, tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia...
Polícia Militar prende homem por atirar em cachorro e apreende armas na zona rural de Canarana
Policiais militares prenderam um homem de 57 anos, suspeito de maus-tratos a animais e porte ilegal de arma de fogo,...
Polícia Civil prende dono de loja de autopeças por adulteração de sinal de veículo
O proprietário de uma loja de autopeças, suspeito de manter em seu comércio produtos de origem ilícita, foi preso em...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
JUSTIÇA5 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES5 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
-
CIDADES5 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia
-
Cuiabá5 dias atrás
Vereadora Michelly Alencar acompanha vistoria no CDMIC em Cuiabá
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Irrigação é chave para produtividade, valorização da terra e expansão agrícola
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Mutirão da Justiça Eleitoral procura 59 eleitores que não fizeram biometria em Ribeirãozinho