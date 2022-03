Alfabetizadores e coordenadores do Mais MT Muxirum participam de encontro estadual

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) realizou, nesta quarta-feira (30.03), o Encontro Estadual dos Alfabetizadores e Coordenadores do Mais MT Muxirum. O evento realizado de forma virtual abordou como deve ser conduzido o processo de alfabetização de jovens a partir de 15 anos e adultos que participam do programa em Mato Grosso. As aulas de 2022 em Cuiabá iniciaram na semana passada e nos 106 municípios do interior do Estado, que já aderiram ao programa este ano, as aulas começam no dia 4 de abril.

“Para realizar o programa é feito o processo de busca ativa destes estudantes e os coordenadores e alfabetizadores são essenciais para que incentivem, quebrem preconceitos e deem condições para que o processo de aprendizagem seja concluído com sucesso”, destacou a secretária adjunta de Gestão Educacional, Valdelice de Oliveira.

Palestrante do evento, o professor doutor Elismar Bezerra Arruda da Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos (Coeja), ressalta que as aulas devem ser ministradas com paciência, de forma humanizada e ambientando o aluno para que ele se sinta confortável com a proposta de ensino. Ele trabalhou o tema Concepções de Alfabetização Segundo Necessidades e Interesses Diversos.

“O alfabetizador deve sempre trabalhar palavras do universo vocabular dos alfabetizandos, evitando que seja um processo enfadonho. Podem ser utilizadas questões como o uso do transporte coletivo, a função que desempenha no trabalho ou uma simples compra no supermercado. Todos têm capacidade para aprender e saber mais do que sabem”, disse.

A iniciativa do Governo de Mato Grosso visa erradicar o analfabetismo até 2025 e é desenvolvida por meio do regime de colaboração entre o Governo do Estado e o município, com atendimento flexibilizado quanto ao local – pode ocorrer em centros comunitários, igrejas, escolas – e com turma reduzida, de 10 a 15 alunos no máximo.

O Governo executa o apoio técnico e pedagógico, realizando a formação de profissionais, avaliações externas, premiação de escolas e acompanhamento das ações. A expectativa da Secretaria de Estado de Educação é atender cerca de 30 mil pessoas em 2022. O investimento é de R$ 14,7 milhões ao ano.

“Quero parabenizar o Governo do Estado pela expertise na condução desse programa que já alfabetizou mais de 10 mil pessoas. A meta para este ano é grande, mas estamos confiantes que será cumprida e vamos vencer o analfabetismo no Estado”, afirmou Manoel Sátiro Silveira, responsável pelo Mais MT Muxirum.